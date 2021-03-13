“狂热”比特币投资者悲喜录：一瞬登上财富之巅，一夕坠入资产低谷

没想到，看似就要“低落”下去的比特币居然“重返巅峰”了。

北京时间3与12日，比特币价格一度涨破58000美元/枚，市值再次突破1万亿美元，为今年2月22日以来首次。

自2021年开年以来，比特币就站在了风口浪尖上。在“带货达人”特斯拉CEO埃隆·马斯克的“煽动蛊惑”下，越来越多的人选择入场投资比特币。而随着机构的兴趣日益增加，比特币上涨超过了6倍。

2月8日，特斯拉宣布购买了价值15亿美元的比特币后，比特币价格飙升至48000美元。随后，一些科技公司和传统金融机构业也陆续开放了怀抱，这刺激了比特币再度拉升。2月21日，比特币创下每枚58350美元的历史记录。然而，美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）随后警告称，比特币对投资者和公众都构成了危险。

这一盆冷水直接让比特币高位跳水。低迷的情况一直持续到了3月11日，在美国总统拜 登正式签署了1.9万亿美元的疫情纾困法案后，金融市场的乐观情绪才得以增强。

而随着近期比特币价格的起起伏伏，投资者们的情绪也波动不断：有人叹息没有尽早“买票”，有人暗自庆幸精准踩点，还有有人哀嚎未能及时抽身。

以下便是一些有关比特币的冒险故事。

坚持买入的幸运儿

James Saye

James Saye，是一名技术顾问，他第一次投资比特币是在2017年，一开始投了大约500英镑。随后他在比特币达到一个价格高峰时兑换了2500英镑，这让他在冰岛度过了一个“很棒的假期”。

Saye表示：“我在2018年再次买入比特币，当时价格较低，但我现在仍在买入，但我不后悔当年曾套现度假。”

Heather Delaney, Gallium Ventures的创始人

Heather Delaney是一家投资公司的创始人，她称自己是一位成末的加密货币投资者。一开始，她只投入了5英镑买比特币。但随着时间的推移，她从中获得的收益逐渐稳定地提高了。

之后，Delaney决定将投资比特币设为一项长期战略，因此价格快速地至高点或落低点都不会引起她的焦虑。

据Delaney统计，一段时间内，她的比特币投资收益增加了585.41%。

然而，Delaney从未将其投资的比特币兑换成现金。她表示，随着市场的波动，她会将部分比特币转换成其他货币。

她解释道：“我知道很多人都会选择兑换成现金去做令人兴奋的事情。但我跟他们不一样，对我来说，这是我养老金计划的一组成部分。”

综上可以看出，Saye和Delaney在投资比特币时，对其情况有一定了解。

Javed Khan

独立商人Javed Khan则与他们不同，因为他的比特币之旅并不是从投资开始的。就比特币投资而言，Khan称他自己是“无意识的”。

他起初只把比特币当作一种非常方便的转账方式。“我不必等待银行的确认”，Khan表示。

事情从2018年开始变得不一样，Khan注意到他放在钱包里的比特币价格在上涨。不知不觉中，他从其中获得了收益。对此，他也感到“很惊讶”。

Khan称，“我一直告诉我的朋友我把比特币作为一种支付工具，我没有想过要投资它。”

2020年1月，Khan将比特币利润兑现，并在现居住地迪拜买了一辆宾利。

他表示：“我只会投我输得起的钱，我损失最多的只是交易费用。因此当价格下跌时，我不会失去信心。”

他还指出：“我认为购买比特币的最佳时机是在没有人会谈论它的时候，你需要等待炒作的热潮消退。”

“崩溃”的失意者

David Stubley

然而不是谁都能有这样的好运气。此外，比特币作为一种非实物货币，比较容易给人一种飘渺、不真实的感觉，仿佛有一天，它就会“随风而逝”。

而David Stubley就曾目睹了他一个客户的比特币“消失”了。

Stubley是网络安全公司7 Elements的创始人。他称，其公司的一个委托人的比特币钱包被诈骗了，所有的钱都被转了出来。

他描述道，该委托人在检查自己的虚拟货币钱包时，点击了一个欺诈性的链接。这一举动使他进入了一个复制了真实情况的钓鱼网站。据了解，该委托人有84枚比特币，网站诈骗者转移了其中的83枚。在2017年，这些比特币的价值总共达47.5万美元。

Stubley称，接受委托后，其公司在区块链上追踪了这笔比特币的流向，发现这笔钱最终去到了一个价值1500万美元的钱包里。

虽然无法确定诈骗者的身份，但Stubley团队最终选择冻结了诈骗者的钱包。“至少阻止了他们使用这些被盗取的比特币，” 他如是说道。

对于这样的结果，委托人很愤怒，也很无奈。按照目前的行情来算，这些被盗比特币的价值可能达48万美元（约312万元人民币）。

Stubley也感叹道：“一旦它（比特币）消失了，就真的消失了。”

除此之外，比特币“挖矿”需要功能强大的计算机来支撑，这也导致能源需求激增。英国剑桥大学的分析数据显示，比特币“挖矿”的年耗电量已经超过阿根廷、荷兰等多个国家。比特币挖矿所耗费的年耗电量大约是121.36太瓦时（TWh，1太瓦时为10亿度电）。若将比特币的耗电量按照国家来计算，它甚至可以排进全球前30。

Rohan Muscat

Rohan Musca以其亲身体验证实了这一点。这位澳大利亚的电气工程师在2010年就注意到了比特币，作为一个硬件极客，他想要挖掘它。2016年末，他买了一对显卡开始“挖矿”。

此外，他还拥有一家初创公司给予的一些Horizon State代币（另一种加密货币）。Muscat称，该公司采取这样的方式来是为了支付其部分咨询费用。

据他统计，2017年1月，这些代币加上他“挖矿”所得的资产总共价值4万澳元（约20万元人民币）。

Musca决定增加一些交易，并进行更大规模的“挖矿”。然而，事与愿违，一开始他还能赚到钱，后来就开始走下坡路，再往后他只能勉强达到收支平衡。

更糟糕的是，他的电费在不断上涨，每月飙升到500到600澳元，“因为采矿设备需要大量电力”，他如是说道。

最终，因无力支撑日渐增多的电费，Musca选择择卖掉了其采矿设备。

事实上，投资比特币这种以价格大起大落波动性出圈的虚拟货币对一些投资者来说，风险很大。

目前，Musca拥有大约2000澳元的加密货币。按照现下比特币的行情，他若继续跟进，或许可以赚更多的钱，但交易中的情绪和风险已经让他崩溃了。

“我宁愿不冒这个险”，Musca说。

《每日经济新闻》也曾报道过这样一个事件：一名比特币投资者曾在2019年比特币价格至4万多元人民币的时候入场，当年12月时卖出，最后赚了一万多元。

今年1月20日左右，他在比特币接近4万美元的时候入场了，但最终被强制平仓。几次下来，这名投资者亏了大概20万。

对此，他感叹道，没两下子还是别搞比特币，不仅改变不了生活质量，还会影响心态。

是否要入场投资比特币？

不可否认的是，尽管比特币的价格如“过山车”般起伏不断，但依然有许多投资者选择入局。

2月10日，Twitter的CFO耐德·赛格尔(Ned Segal)表示，公司将密切关注比特币，不排除用比特币支付工资的可能性。

2月11日，美国历史最悠久的银行纽约梅隆银行（BNY Mellon）宣布将为其客户提供比特币等数字货币的存储及转移服务。

迈阿密市长弗朗西斯·苏亚雷斯（Francis Suarez）甚至表示，计划让该市购买比特币。

除开国外，再看国内：

3月7日晚间，美图公司发布公告称购买了约2.6亿元的比特币和以太币（一种市值仅次于比特币的加密货币），成为香港上市公司中“第一个吃螃蟹的人”。而在此之前，国内私募大佬、东方港湾董事长但斌于2月19日公开表示买入比特币ETF基金。

而且，除了国内外的大型机构和大佬们，越来越多的散户也陆续入场，比特币越来越为大众知晓。

但有分析认为，比特币这类上下波动较大的资产并不是普通投资者资产配置的好选择。

微软创始人比尔·盖茨（Bill Gates）就曾指出：“如果你的钱没有马斯克多，建议你观望。” 盖茨表示，马斯克很精明，有很多钱，所以他不担心马斯克的比特币会随机上涨或者下跌。

国际知名金融媒体The Motley Fool的撰稿人芭芭拉·艾斯纳·拜耳（Barbara Eisner Baye）对盖茨的观点表示赞成。她指出，比特币非常不稳定。虽然越来越多的企业开始接受比特币，但谁也不能保证它最终会成为一种成功的货币手段。

她还称，由于她的财富远不及马斯克，所以她打算盖茨的建议，对比特币的狂潮袖手旁观。她认为，投资比特币就像赌博。现在，她还不愿意冒这个险。

拜耳表示：“你可以叫我胆小鬼，也可以说我目光短浅…但事实是我正在远离加密货币。”

乔恩·奎斯特（Jon Quast），一位比特币投资者，也承认道，虽然拥有一些比特币是一个不错的投资选择，但在思考投资组合时，投资者应该更关注股票，而不是加密货币。理由是，基本缺乏内在价值的比特币是一种高风险投资，这是它和股票的一个关键差异。

盘古智库高级研究员江瀚在接受《每日经济新闻》采访时也建议普通投资者不要投资比特币。

他指出，虽然比特币是有一定价值的数字资产，但对于普通人而言，投资比特币意味着巨大的风险。此外，高风险的情况下还选择通过加杠杆进行短线操作，会带来严重的风险放大，极有可能导致爆仓。

今年2月，《证券时报》也曾发表头版评论称，对于普通投资者而言，虽然比特币价格短期内难言见顶，但仍应保持清醒。比特币是一种高风险资产，而非避险资产。

不过，可以预见的的是，就算有再多的警示和建议，无论比特币的行情如何变化，依旧会有一批又一批的投资者蜂拥而至，奋力“杀入”比特币的投资圈层中。

正如《围城》中所说，城外的人想进去，城里的人想出来。只要人们还追求一夜暴富的神话，比特币这个“造梦机器”就不会失宠。