高盛 COO：数字货币来到爆发点，客户对比特币的需求正在大幅上升

3 月 11 日消息，据国外媒体报道，美国银行巨头高盛最近决定重启其加密货币交易平台。这一举措使得高盛客户群对数字资产需求增加。

此前，据报道，高盛全球市场部门数字资产全球负责人 Matt McDermott 表示，40% 的高盛投资者都持有加密货币敞口。

高盛首席运营官 John Waldron 表示，公司正在探索如何满足客户不断增长的比特币投资需求。这位首席运营官表示，高盛将 “继续为客户评估”和 “参与”加密货币。

据报道，高盛还在探索推出比特币 ETF，以及托管数字资产的方法。Waldron 表示，目前数字货币支付已经到了一个 “爆发点”。

有意思的是，一些加密领域人士将高盛重新进入加密市场视为比特币的看跌指标。因为当年公司是在 2017 年牛市的顶峰期建立加密货币交易部门的，之后比特币的价格大幅下跌。

不过目前的加密市场与 4 年前已大有不同，许多大公司已采用比特币作为储备资产。在这样一种大环境下，高盛必得跟上时代的浪潮。而在美国政府的领导下，美国加密环境大大改善，周三，美国参议院银行委员会投票支持赞成加密货币的候选人 Gary Gensler 担任美国证券交易委员会 (SEC)主席。