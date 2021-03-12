专家表示比特币价格暴涨带来巨大能耗，加剧芯片短缺

IT之家 3 月 12 日消息 据 Joule 报道，随着比特币获得投资者的青睐，加密货币市场已经沸沸扬扬，今年一度达到了每枚 5.8 万美元的历史高点。金融经济学家艾利克斯（Alex de Vries）量化了比特币价格的飙升如何推动能源消耗的增加，称其加剧了全球芯片的短缺，甚至威胁到国际局势的安全。

理论上讲，任何能够接入互联网和的计算机都可以 “挖 ”比特币，这是一个通过解决复杂的数学方程式来制造货币的过程。根据 2021 年 1 月 11 日的数字，估计所有矿工加起来每秒钟解方程的次数超过 150 次方 18 幂，也就是 150 之后有 18 个零。矿机的计算能力和电力成本成为从比特币中获利的关键。

“如果你是比特币用户，并且用它来进行交易，你不是直接支付电费的人。从用户的角度来看，这有点像隐性成本。”作者艾利克斯说，他是 Digiconomist(@DigiEconomist)的创始人，一直在跟踪加密货币等新的数字趋势。

IT之家了解到，隐性成本不仅仅是能源消耗。根据 1 月份的比特币价格，艾利克斯估计，整个比特币网络每年可能会消耗高达 184TWh 的能源，接近全球所有数据中心的能源消耗量。消耗的能源还导致了 9020 万吨的二氧化碳的排放，与伦敦的碳排放量相当。

“这是一个相当惊人的数字，”艾利克斯说。“那些数据中心服务于全球的文明社会，但是比特币几乎不为任何人服务，仍然消耗了和数据中心差不多的电力。”

比特币的市场价格是激励矿工投资硬件和电力的根本动力。当价格上涨时，更多的 “矿主”下单购买和运行硬件，导致能源消耗增加，当价格下降时，反之亦然。由于需求量过大，硬件厂商纷纷表示，他们的矿机或者显卡已经售罄，有些客户可能要到很久以后才能收到订单。

“比特币的价格可能会暴跌 25%、30%，但是最终的能耗可能还是一样的。”艾利克斯说。

比特币挖矿设备的寿命很短，可能意味着未来几年会产生大量的电子垃圾。矿机生产商还在与个人电子产品和电动汽车竞争全球芯片的产能，加剧了当前全球芯片的短缺，而诸如电动汽车之类的产品在应对气候变化方面发挥着至关重要的作用。同时，伊朗等电力价格低廉的国家可以通过比特币挖矿获得新的收入来源。

“可以对这个问题做很多事情。采矿设施通常是集中式的。它们很容易被发现和锁定。”艾利克斯说。政策制定者可以通过提高电费或没收挖矿设备进行干预。对比特币挖矿设备制造商征税或限制他们获得芯片也是可以考虑的策略。虽然比特币是一种去中心化的货币，但政府机构可以对交易平台进行监管，阻止其交易以影响其价值。

艾利克斯也对有关比特币的未来提出了警告。“谁知道 2024 年将会发生什么？也许每个人都在使用比特币，也许没有人，也许每个人都忘记了它也可能是这样的情况”，他说。