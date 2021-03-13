今年央视 315 晚会首次应用智能虚拟现实制作技术，多块大屏呈现 3D 效果

IT之家3月13日消息 根据微博 @央视财经 消息，2021 年央视 3·15 晚会将首次应用智能虚拟现实制作技术，全方位展示案例细节。由于 2020 年新冠疫情导致当年 3·15 晚会未能如期举办，延迟至 7 月 16 日，因此今年的晚会十分令人期待。央视本届 315 晚会主题为 “提振消费 从心开始”，在制作上进行大胆探索和尝试，应用了最新技术。

官方表示，3·15 晚会舞台基于中央广播电视总台 “5G+4K/8K+AI”战略进行融合开发的国家重点实验室项目，主要包含 VR 扩展呈现技术、AR 智能跟踪技术、智能捕捉技术等多种核心技术。它使用多块异面大屏幕现场呈现三维背景，现场观众可实时收看虚拟场景，从而形成主持人、观众沉浸式互动体验新模式。

官方表示，智能虚拟现实技术的加入将让今年的 “3·15”晚会更精彩、凝炼，舞台信息量和表现力更强，令人充满期待。

IT之家了解到，2021 年 3·15 晚会由最高人民法院、最高人民检察院、中央网络安全和信息化委员会办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、公安部、司法部、交通运输部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、中国消费者协会与中央广播电视总台联合主办。晚会将在 3 月 15 日 20:00 播出，在央视财经频道、央视财经客户端以及央广经济之声进行现场直播。