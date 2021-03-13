慢热的 “慢直播”，能否成为另一种直播带货

“优惠仅剩最后十件啦，抓紧时间联系小助理。”

“一小时后恢复原价，朋友们千万不要错过。”

“所有上架商品三折，仅限直播间下单的集美。”

......

经常观看直播的用户是否都有一种感觉，如今的直播节奏变得越来越快了。只要进入直播间，主播们此起彼伏的催促声，由团队策划的紧张气氛，都在裹挟着用户、推动他们在冲动之下购买着可有可无的商品。

先不说直播间推荐的商品品质好坏、价格高低，仅每件商品十分钟左右快节奏的介绍，就让参与的消费者神经紧绷，生怕错过任何 “超级实惠”。当下的直播，与其说是购物盛宴，不如说是一场时间与金钱的竞赛。

正因为如此，相比这种 “快直播”更能愉悦身心、治愈心灵的 “慢直播”，正在用户群体中渐渐流行开来。

所谓的慢直播，通常指的是没有主持、主播，全程仅依靠一个监控摄像头同步传播实时的场景或事件，不带任何镜头编辑、音乐渲染的直播传播形式。可以说，节奏缓慢、原汁原味都是 “慢直播”的特色。

当然，所谓 “慢直播”也不是新鲜事物，只是如今在一些有心人的策划下，“慢直播”也在产生着耐人寻味的价值……

从 “云监工”到慢直播

讨论慢直播之前，先回忆一下 “云监工”——想必绝大多数人脑海里都会浮现出一幅工地里千万人拼命赶工、日夜无休的画面。没错，武汉火神山、雷神山医院建设的直播监控画面，便是早期 “慢直播”形式的一种体现。

但是，慢直播的起源其实并非在国内。

2009 年，挪威广播公司（NRK）为了纪念卑尔根铁路诞生 100 周年，策划、制作了一档长达 7 小时的旅行直播节目，镜头跟随火车记录途经的每一处风景，全程 306 公里、进出 160 次隧道，那次的直播画面将实时场景原汁原味地呈现在了观众面前。

五小时内，人口仅 500 万的挪威，就有超 120 万人观看了这场 “无聊”的直播。之后的 11 年间，NRK 还陆续策划了大量慢直播内容：如连续 25 小时直播一堆柴火从点燃到熄灭全程，连续 150 小时直播织毛衣的全过程。

即使是最为无聊的一期直播，也有超过 100 万人收看，可谓最 “无聊”的挪威人做的最无聊的一件事。

再将目光拉回到国内。如今只要在抖音、快手等平台上搜索 “慢直播”一词，也可以找到大量相关的内容。国内部分传媒机构的官方账号也都推出了慢直播，全天候不间断直播城市的全貌、特色街道的一角。

例如，“四川观察”将慢直播的镜头设置在成都 339 电视塔、环球中心上，俯瞰城市、地标全貌，而 “羊城网报”则是将镜头画面固定在广州琶醍的一角，实时直播珠江。

除了官方媒体之外，可以看到如今也有一些企业、商家做起了慢直播。比如，有加油站利用监控摄像头全天候直播经营情况，包括进出油站的车辆、人员；有快递网点不间断地直播快件分拣的实况；也有餐厅、酒楼全程直播后厨画面，用户可以在线清晰看到每道菜从制作到上桌的过程 ......

相比 “快直播”的形式，慢直播的画面变化相当缓慢，有时甚至一动不动，毫无变化。观众即便盯着手机屏幕看上一小时，也不会获取什么有用的信息流，可谓单调之极。

但是，在天天卖货、快节奏直播当道的时下，除了有热门的事件发生之外，其实也会有很多用户选择像 “无聊”的挪威人那样，耐着性子观看慢直播，这里面的原因又是什么？

放慢节奏，纯粹社交

在抖音直播上，懂懂笔记看到 “羊城网报”慢直播琶醍的画面时，最高峰显示观看者有 6.7 万人；“四川日报”慢直播 “布拖换电站施工现场”，也有高达 17.6 万人在线观看。

而实时观看量最高的，莫过于 “四川观察”的慢直播，最高时拥有将近 350 万人。可见，认可慢直播形式的 “闲疯帝”并非少数。

为了解用户对于慢直播的看法，懂懂笔记在豆瓣上参与了一轮相关话题的讨论，与更多普通用户进行了交流。

“早在有网络摄像头时，就有人在线直播自家附近的街道一角，当时感觉相当无聊。”网友 “海纳”告诉懂懂笔记，出于好奇，他曾在网上观看过网络摄像头慢直播。但由于直播画面只是社区一角，人车稀少，画面寥有变化，让他觉得相当枯燥，看了几分钟便关闭了直播。

但对于目前在抖音、快手上由官媒主导的慢直播，海纳则觉得能够接受，原因在于慢直播的画面，普遍选取在城市热闹的街道，或是独具特色的地标，“我不是四川人，但是很喜欢看四川官媒进行的慢直播。”

除此之外，他还觉得目前主流的卖货直播节奏太快，除非有想要买的产品，不然是不会关注相关直播的，避免给工作、生活压力巨大的自己添堵。从某种角度来看，慢直播能够让他放慢节奏，让心境得到舒缓。

“有时候心情不好了，我就会静静地看着慢直播画面，尽管无聊，但是会渐渐上瘾。”另一位昵称 “Amy”的网友说，由于当代人工作、生活节奏快，心里压力也大，因此偶尔看看 “无聊”的慢直播反而能让她找到舒适的感觉。

尤其每天下班之后，回到家中冲上一杯热饮，打开手机看一会那些陌生的城市一角，总能让她的大脑得到充分放松。

除了治愈、放松以外，有部分网友还将慢直播当做社交、排解孤独感的工具。在部分热门的慢直播间里，懂懂笔记看到有大量网友通过文字方式进行交流，尤其在部分热门领域，诸如熊猫、基建、同乡等话题，讨论更是热烈。

“独自一人在大城市里打工，在直播里没有功利性的找人聊聊天，感觉挺好的。”一位网友表示，尽管直播具备一定的社交属性，但目前最为主流的卖货直播，功利性都比较强，反而看似 “无聊”的慢直播可以满足用户最纯粹的直播需求，“在直播间聊天时，我还加了好几位异地的朋友呢。”

当然，在交流讨论过程中，几乎所有因 “无聊”观看过慢直播的网友都表示，尽管很享受慢直播所带来的慢节奏、舒适感，但也并非毫无选择地去观看。

一部分缺乏主题、毫无策划的慢直播，显然难以得到 “闲疯帝”们的认可。毕竟，无聊不等于枯燥，节奏慢更不意味着节奏乱。

正因如此，陆续有部分 MCN 机构、营销机构也盯上了慢直播模式，开始利用慢直播试水商业化。

通过慢直播打造口碑

最近一年，直播卖货大热，可以通过快递发货的商品基本上都已出现在直播间里了。但是，例如特色餐厅、景区民宿、课辅教育等只能在线下消费、转化的商家，总感觉有些无缘直播带货了。

其实，随着慢直播逐渐流行，有部分 MCN 机构、营销机构也开始针对部分线下商家、实体企业，推出慢直播内容的策划业务。深圳一家营销机构的策划人员 Lily 告诉懂懂笔记，相比 “快直播”，她认为慢直播的成本更低。

“只需要有网络，外加一个网络监控摄像头，就可以实现最基础的慢直播了。”对于商家、企业而言，慢直播并不难实现，但要做好慢直播关键在内容策划上，必须是画面、内容有价值，避免枯燥无味，否则观众们不会轻易买账。

如果说做一场电商直播需要经过周详的策划，那么，慢直播只需要分析、选择最能表现商家卖点和特色的一角，诸如教培机构的课室、餐厅的后厨、景点或民宿建筑最为动人的一隅。

“设置好监控，在线不间断地进行直播，再根据用户反馈进行场景的调整就 ok 了。”Lily 表示，一般而言机构并不推荐商家、企业购买平台推荐，与电商直播带货不同，慢直播运营不讲究快，毕竟 24 小时直播总会有观众刷到。

只要内容能够留住观众，那么下一步便是消费的转化了。受制于商业形态，部分线下商家、实体企业在直播中卖货效果很差，因此必须吸引线上的直播观众，到实体店来消费。

“例如特色餐厅，如果消费者看到餐厅后厨、菜式出品很吸引人，便会寻找店家，或是到店里消费。再或者民宿，观众看到客房、客厅或者公共区域的设计相当吸引人，就会在出行时优先选择、预订该民宿。”

Lily 强调，慢直播商业转化是无法做到电商直播那么立竿见影的，其特点是打造口碑、创造影响力，培养长尾需求。而在和部分线下商家、企业的实际沟通当中，Lily 也发现，由于慢直播所需投入成本低、精力小，这类客户大都不会急于求成，而是热衷于口碑、知名度的逐步建立。

“现在公司没有单独做慢直播的策划，都是融合在普通的线上营销方案里，对于负责策划的同事而言，不过是举手之劳，但对于一部分客户来说却有十足的吸引力。”据 lily 透露，其所在机构目前已经为近二十家民宿、教育机构、餐厅策划了相关内容，至于效果，多数合作客户的反馈普遍良好。

相比快节奏、功利性强的电商直播，慢直播给用户创造了一个可以从繁杂生活中彻底抽身出来，治愈心灵、享受生活、充分感受星辰与大海的机会。

尽管慢直播的内容往往很 “无聊”。但对于过惯了快节奏生活的当代人年轻人而言，这一份 “无聊”有时也显得那么的难能可贵。而一些机构也正是看中了这种功利性不那么强烈的直播形式，开始打造另一种 “直播带货”的可能。