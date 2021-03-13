国内最大盾构机将下井：直径 15.53 米，用于深圳妈湾海底隧道建设

IT之家3月13日消息 根据南方都市报消息，我国目前最大的盾构机即将下井开启掘进工作，该盾构机将用于深圳首条海底隧道——妈湾跨海通道建设。南方都市报记者 3 月 11 日了解到，直径 15.53 米的盾构机刀盘已经在现场拼接完成，正在进行刀盘焊接工作。海底隧道将于今年上半年开始双向掘进。

这款盾构机正在施工现场进行组装，完成后主要构件全长可达 140 米，重 4065 吨。盾构机开挖断面是常规地铁盾构机的 6 倍，盾构机功率可达 1 万千瓦，推力 2.46 万吨，是长征五号火箭的 24 倍

IT之家获悉，该项目始于南山妈湾达到与月亮湾大道相交处，穿越前海湾，止于宝安区大铲湾港区。项目路线全长约 8.05 公里，其中海底隧道段约 2 公里。官方表示，跨海隧道施工过程中面临着不少难题。海底地质复杂多变、海域环境会对盾构机部件造成腐蚀。海底隧道最深处距离水面约有 50 米，水压相当于 5 个大气压。

为了应对跨海通道建设的恶劣环境，该盾构机采用了多项针对性的技术创新。其采用常压刀盘设计，刀盘面板采用耐磨复合钢板，配备磨损检测设备。项目总监表示，该工程将于 2023 年底竣工，未来隧道将承担深圳南山港区货运、客运交通。