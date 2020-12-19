深圳地铁 14 号线开始铺轨：线路总长 50.34 公里，首次应用纯电动轨道车

IT之家12月19日消息 据微博 @深圳地铁消息，12 月 18 日深圳东部首条快线 14 号线开始铺轨。在 14 号线福新铺轨基地，两台大跨度龙门吊将第一节 25 米长的轨排精准地铺设在轨道板上，正式拉开了地铁 14 号线轨道施工的帷幕，标志着该线路从土建施工迈入了轨道、机电、系统安装齐头并进的站后施工新阶段。

这条线路是深圳城市轨道交通网络中首条东部线路，起于岗厦北综合交通枢纽，终于沙田站，线路全长约 50.34 公里，连接福田区、罗湖区、龙岗区、坪山区，并预留延伸至惠州的条件。14 号线预计于 2022 年建成通车。

▲ 图片来自深圳地铁

根据深圳晚报消息，14 号线长大区间多、全地下线预制道床施工工艺复杂、施工程序多、精度要求高。深圳地铁集团及施工方应用轨行区管理智控平台、高速铁路精密测量轨道控制网 (CPⅢ)技术辅助施工。本次施工采用 “倒铺法工艺”、高性能自密实混凝土进行施工。

▲ 国内斯泰重工研发的电动轨道机车

IT之家了解到，在轨道施工作业中，此前通常采用内燃机牵引机车，施工噪音大，污染严重。根据深圳晚报消息，深圳地铁 14 号线首次在铺轨施工中应用纯电动轨道车，以及新型轮胎式铺轨机以及轮胎式混凝土罐车等设备。这些新型设备不仅提高了工作效率，还有着低噪音、低排放的优势。