小米公司：产品面向普通消费者，将继续请求美法院最终判决投资禁令无效

3 月 13 日上午消息，针对美国一联邦法官就小米公司起诉美国防部一案发出初步禁制令一事，小米发布声明称，将小米列入中国涉军企业名单是一个武断而随意的决定，会继续请求法院最终判决该政令对小米无效。

今年 1 月，美国政府以 “国家安全”为由将 9 家中国企业列入所谓 “与中国军方相关”的名单中，其中包括小米。随后，小米在美国哥伦比亚特区联邦地方法院对美国国防部和财政部提起了法律诉讼。

据外媒报道，美国一联邦法官当地时间 12 日就小米公司起诉美国防部一案发出初步禁制令，禁止美国国防部将小米列为所谓 “与中国军方相关企业”政策的生效或实施。

小米在声明中表示，公司生产的电子产品都是面向普通消费者的，将小米列入中国涉军企业名单是一个武断而随意的决定，法官也对此表示了认同。小米会继续请求法院最终判决该政令对小米无效。

以下为小米声明全文：

2021.3.12 针对法院判决的媒体声明

小米很欣慰地看到，在美东时间 3 月 12 日，法院正式禁止将小米认定为中国涉军企业，并停止 13959 号行政令对小米的限制。法院通过禁令解除了美国投资者购买及持有小米股票的限制，取消了强制售出小米股票的要求，该禁令立即全面生效。

我们想再次强调，小米是一家独立经营管理的上市公司，股权分散、股票公开交易。我们生产的电子产品都是面向普通消费者的。

我们认为，将小米列入中国涉军企业名单是一个武断而随意的决定，法官也对此表示了认同。我们会继续请求法院最终判决该政令对小米无效。

小米是一家年轻、充满活力的科技公司，多年来，我们为全世界消费者提供了智能手机、智能电视等众多感动人心、价格厚道的消费电子产品。我们愿意继续与全球合作伙伴共同努力，让全世界每个人都能享受科技带来的美好生活。