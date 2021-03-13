折叠屏大战，华为 Mate X2 与三星 Galaxy Z Fold 2 上手对比视频

IT之家3月13日消息 外媒报道，几周前，华为公布了他们的 Mate X2 折叠屏旗舰手机，普通用户的最大的关注点当然是它与最接近的竞争对手三星 Galaxy Z Fold 2 相比会如何。

现在，Youtube 博主 Ben’s Gadget Review 发布了两款折叠屏手机的上手视频。

在视频中，博主 Ben 表示，华为 Mate X2 是更好的设备 , 更薄 , 还有更好的屏幕纵横比 , 更好的变焦与潜望镜相机和更大的、不容易出现褶皱痕迹的屏幕。

当然，对于海外人士来说，华为 Mate X2 最大的问题是缺乏 Google Play 服务，但 Ben 指出，对于精通技术的人来说，还是有办法可以侧载这个功能。

IT之家获悉，华为 Mate X2 采用了一块 8 英寸的 OLED 主屏（分辨率 2480×2200）和一块外置 OLED 显示屏（分辨率 2700×1160），两者都支持 90Hz 的屏幕刷新率。为这款可折叠智能手机提供支持的是麒麟 9000，还配备了 8GB 的内存。这款可折叠手机将提供 256GB 和 512GB 两种存储版本。华为 Mate X2 配置 4500mAh 的电池，由于支持 55W 快充，大概 20 分钟就能从 0 充到 50%。

说到摄像头，华为 Mate X2 可折叠设备采用了四颗后置摄像头 --5000 万像素 RYYB 主摄像头（支持 OIS）、1600 万像素超广角镜头、1200 万像素 3 倍长焦镜头（支持 OIS）、800 万像素 10 倍潜望变焦摄像头（支持 OIS）。在自拍方面，华为 Mate X2 在可折叠显示屏上的打孔处增加了 1600 万像素前置摄像头。其他功能包括侧置指纹识别、蓝牙 5.2、Wi-Fi 6、红外线、NFC、USB-C。

华为 Mate X2 采用的是基于 Android 的 EMUI 11 系统。

华为 Mate X2 的 256GB 机型售价为 17999 元（约合 2785 美元），而 512GB 版本的售价为 18999 元（2940 美元）。



