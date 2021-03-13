首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓手机

折叠屏大战，华为 Mate X2 与三星 Galaxy Z Fold 2 上手对比视频

2021/3/13 12:15:00 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
评论：

IT之家3月13日消息 外媒报道，几周前，华为公布了他们的 Mate X2 折叠屏旗舰手机，普通用户的最大的关注点当然是它与最接近的竞争对手三星 Galaxy Z Fold 2 相比会如何。

现在，Youtube 博主 Ben’s Gadget Review 发布了两款折叠屏手机的上手视频。

在视频中，博主 Ben 表示，华为 Mate X2 是更好的设备 , 更薄 , 还有更好的屏幕纵横比 , 更好的变焦与潜望镜相机和更大的、不容易出现褶皱痕迹的屏幕。

当然，对于海外人士来说，华为 Mate X2 最大的问题是缺乏 Google Play 服务，但 Ben 指出，对于精通技术的人来说，还是有办法可以侧载这个功能。

IT之家获悉，华为 Mate X2 采用了一块 8 英寸的 OLED 主屏（分辨率 2480×2200）和一块外置 OLED 显示屏（分辨率 2700×1160），两者都支持 90Hz 的屏幕刷新率。为这款可折叠智能手机提供支持的是麒麟 9000，还配备了 8GB 的内存。这款可折叠手机将提供 256GB 和 512GB 两种存储版本。华为 Mate X2 配置 4500mAh 的电池，由于支持 55W 快充，大概 20 分钟就能从 0 充到 50%。

说到摄像头，华为 Mate X2 可折叠设备采用了四颗后置摄像头 --5000 万像素 RYYB 主摄像头（支持 OIS）、1600 万像素超广角镜头、1200 万像素 3 倍长焦镜头（支持 OIS）、800 万像素 10 倍潜望变焦摄像头（支持 OIS）。在自拍方面，华为 Mate X2 在可折叠显示屏上的打孔处增加了 1600 万像素前置摄像头。其他功能包括侧置指纹识别、蓝牙 5.2、Wi-Fi 6、红外线、NFC、USB-C。

华为 Mate X2 采用的是基于 Android 的 EMUI 11 系统。

华为 Mate X2 的 256GB 机型售价为 17999 元（约合 2785 美元），而 512GB 版本的售价为 18999 元（2940 美元）。

京东三星Galaxy Z Fold2 5G16999元直达链接京东华为 HUAWEI Mate X217999元直达链接
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为Mate X2三星Z Fold 2折叠屏

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用