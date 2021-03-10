不像华为 Mate X2 ，曝小米 MIX 4 Pro Max 折叠屏采用类三星 Fold 2 内折方案

IT之家 3 月 10 日消息 此前DSCC 创始人兼 CEO @Ross Young 曾爆料，小米首款折叠手机将要发布。据透露，这款新机的官方有可能定为小米 MIX 系列续作，例如小米 MIX 4 Pro Max，屏幕由华星光电供货。

▲基于专利绘制的渲染图，图源于 LetsGoDigital

IT之家曾报道，有一款型号为 M2011J18C 的小米机型在上个月通过了工信部审核认证，但一直未公布更多信息。微博博主 @数码闲聊站 透露该机即为小米首款折叠屏旗舰机，正面无开孔。

微博博主 @数码闲聊站 今天表示，J18 内折方案没有 Mate X2 那么巧妙，内部结构和 Fold2 比较类似。另外，Mate X2 主要是影像堆料很猛，1/1.28" IMX700y 和 10X 光变都有。J18 定位明显不一样，电池更大快充更强，影像平平。

DSCC 创始人兼 CEO @Ross Young 曾爆料称，小米有望在 2021 年推出三款折叠屏手机。分别是外折型、内折型和翻盖式，也就是目前主流的三种形态。此外，外折型那款设计类似于华为 Mate X，因此尺寸较其他两款更大。

此外，小米折叠屏手机屏幕刷新率为 90Hz（工程机），但可以做到 120Hz，且采用三星最新的 UTG 柔性玻璃技术。其中小米折叠屏新机代号 Cetus，带有 108MP 摄像头，似乎运行基于 Android 11 的 MIUI12。

▲ 疑似小米折叠屏机型的地铁泄露图。