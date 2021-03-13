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索尼 BRAVIA XR 系列电视开启预售：搭载认知芯片，6999 元起

2021/3/13 12:32:15 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家3月13日消息 索尼于 CES 2021 期间发布了搭载 XR 认知芯片的电视新品，共有五大系列。根据官方消息，索尼 BRAVIA XR X90J/X91J 系列 LCD 电视以及 A90J 系列 OLED 电视已经开启预售，预计将在本月末发货。

索尼 A90J 系列 OLED 电视提供 55 英寸、65 英寸两款，售价分别为 15999 元22999 元。电视搭载 XR 认知芯片，可以智能分析画面元素，进行实时调整。该系列电视采用 120Hz 4K OLED 屏幕，对比度增强 Pro 技术能够扩展电视动态范围，优化画面表现。

索尼 XR 特丽魅彩显示技术 Pro 提供了宽广的色域范围可结合 XR 芯片呈现更真实的色彩；XR 4K 倍线技术可以智能提升画面清晰度，升级至 4K 分辨率。

除此之外，XR 明锐动态技术针对运动画面设计，能够优化动态清晰度，在观看体育赛事和电影时提供更为清晰明亮的画面。

IT之家获悉，A90J 系列电视具备屏幕发声技术以及 3D 环绕声场转换技术，从两侧以及垂直方向营造声场，自动将立体声转换为多声道输出。此外电视还具备 AI 智能原厂语音功能，召唤 “小微小微”即可进行视频点播、电视控制、天气查询、闹钟设置等功能。此款电视支持腾讯小微、小京鱼智能家居生态，兼容欧普、涂鸦智能等多种产品。

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索尼 X90J 系列电视包含 55 寸、65 寸、75 寸三款，售价 6999 元起。该系列电视采用的是 4K 120Hz LCD 面板，配备全阵列式背光，能够提供更高的对比度表现。除了面板不同之外，电视同样搭载 XR 认知芯片，具备多声道屏幕声场技术等。

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IT之家了解到，索尼 X91J 系列电视与 X90J 系列参数相同，但 X91J 具备琥珀金装饰，价格同样为 6999 元起。索尼 2021 年的新款电视均提供 HDMI 2.1 接口，改善了适配能力，可以支持 PS5 等游戏主机进行 4K 120Hz 画面输出。

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关键词：索尼电视

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