索尼发布 3.6 英寸大尺寸 CMOS IMX661：1.28 亿像素，高速图像读取

IT之家 3 月 10 日消息 根据索尼官方的消息，索尼将发布面向工业设备的大尺寸 56.73mm 对角线 CMOS 图像传感器 “IMX661”，该传感器具有全局快门功能，有效像素数为业界最高，达到 1.2768 亿像素。

据介绍，该产品的特点是增加了像素数，使光学尺寸比工业设备常用 C 卡口对应的普通 1.1 英寸图像传感器大了近 10 倍，并采用了索尼独创的全局快门像素技术 “PregiusTM”，可拍摄无运动失真的图像。此外，采用索尼独创的设备配置和接口技术，可实现高速图像读取数据，读取速度比前代产品快了近 4 倍。

IT之家了解到，该产品具有3.6英寸（对角线56.73mm）的大光学尺寸，像素尺寸为3.45μm，从而实现了1.2768亿像素的超大像素数，是业界配备全局快门的CMOS图像传感器的最高记录。通过增加像素数，实现了宽视角、高分辨率成像，实现了工业设备用相机所要求的无运动失真成像，从而提高了成像效率和识别精度。这款产品采用了索尼独创的设备配置，采用了晶圆上芯片工艺，将具有某些功能的芯片堆叠在像素晶圆顶部，从而实现了AD转换器的最佳定位。这种设计在不增加尺寸的情况下，改善了AD转换器的处理功能。此外，新传感器还采用了索尼开发的 “具有嵌入式时钟的可扩展低电压信号（SLVS-ECTM） ”高速接口标准，以使输出接口更快。这两项独创技术实现了1.2768亿的有效像素、10位、21.8帧的高速输出数据率，比前代产品快了近4倍，多像素和读出速度的大幅提升，极大地提高了工业应用中的生产率。