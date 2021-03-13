萤石智能云视觉扫地机器人开售：ToF 相机立体感知，到手价 3599 元

IT之家3月13日消息 萤石（EZVIZ）于 2 月 28 日发布了智能云视觉扫地机器人。这款产品前部搭载两颗摄像头，包括一颗 F1.6 高分辨率 ToF 景深摄像头和一颗 F2.4 的 104° 广角 RGB 全彩摄像头，支持 3D 视觉避障，并支持实时回传高清图像。今日这款扫地机器人再次开售，到手价 3599 元。

萤石此款产品除了配备双摄像头，还搭载 Dual-Lightsaber 技术，两侧配备双 dToF 激光雷达：这款机器人支持毫米级激光导航，拥有更精进的云端算法，还集成了多达 15 类的传感器，支持自转智能绘图等功能。当机身旋转时，机器人自动获得环境距离数据，构建准确的地图。

打开机身顶部的盖子，即可看到 630ML 大容量集尘盒。萤石智能云视觉扫地机器人采用了真空吸尘技术，没有传统扫地机器人的滚筒，可以免受头发缠绕的影响，同时吸力更强。机身高速旋转风机产生负压，同时借助边刷将灰尘垃圾吸入集尘盒内，空气通过 HEPA 过滤后从出风口排出。

IT之家此前对这款扫地机器人做了详细评测：

【IT之家评测室】萤石智能云视觉扫地机器人体验：长得像星舰，双眼炯有神

萤石此款机器人可利用自身的摄像头和传感器构建详细的地图，通过移动端 App 可自由控制想要清洁的房间，并查看报告。此外，使用 App 还能够连线扫地机器人的摄像头，实现 “看家”功能。这款产品目前已经在萤石官方商城上架，到手价 3599 元。