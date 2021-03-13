重大突破，我国 “液态阳光”项目成功生产出液体甲醇产品

IT之家3月13日消息 央视财经报道，液态阳光来了 ，我国利用可再生能源制备液体燃料迈出了工业化的第一步。数据显示，2019 年，我国二氧化碳排放总量占全球 29%，二氧化碳减排任务十分艰巨。而全球化石能源资源枯竭趋势正在显现，早在本世纪初，中国的科学家们就开始了新的探索。

2001 年，全国政协委员李灿带头开始 “人工光合成太阳燃料”的研究工作：第一步就是要把光变成能量，目前可以采用光伏发电的形式，第二步就是电解水制氢，第三步就是二氧化碳加氢制作甲醇。他们测算：电解水制氢每吨氢相当于储存 3.3 万度电，将电能转化成化学能，是最有效的化学储能反应；与煤炭和石油相比，二氧化碳与氢制甲醇燃料具有燃烧清洁、温室气体排放少的特点。如以甲醇代替煤炭作为燃料，排放的 PM2.5 将减少 80% 以上，氮氧化物减少 90% 以上。这项研究持续了将近 20 年。

终于在 2020 年 1 月，“液态阳光”示范项目投料试车，进料 3 个小时后生产出液体甲醇产品。经过权威机构测评，甲醇有机物含量达到 99.5%，这也标志着我国利用可再生能源制备液体燃料迈出了工业化的第一步。

IT之家获悉，这是全球范围内第一次直接太阳燃料规模化合成的尝试。该项目若满负荷运行，每年可生产甲醇 1500 吨，消耗二氧化碳 2000 吨，消纳太阳能发电 1500 万度。专家估算。目前我国年甲醇产能约 8000 万吨，如果采用太阳燃料甲醇合成路线，则每年可减排二氧化碳上亿吨。