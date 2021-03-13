世界口径最大折射光学望远镜将落地拉萨：巡天望远镜也将发射，空地两开花

IT之家3月13日消息 据西藏卫视，由中国科学院国家天文台牵头、西藏自然科学博物馆等单位参加联合申报的 “高海拔地区科研及科普双重功能一米级光学天文望远镜建设”项目日前正式启动，这意味着世界上口径最大的折射式光学望远镜将落地拉萨。

西藏自治区科学技术厅副厅长王俊杰介绍，该一米级光学天文望远镜将由中国科学家自主研发建造，建成后，凭借西藏海拔高、观测条件好的特点，可以进行变星、双星等天体的较差测光，近地小行星及空间目标监测等多项科研观测工作。同时，还将深度服务于西藏科普教育。

据报道，下一步西藏还将建设首个自治区（省）级天文馆，该一米级光学望远镜将会安装在天文馆上面，进一步完善西藏科普资源。西藏天文馆有望于今年内开工建设，建成后将成为世界上海拔最高的天文馆。

IT之家了解到，我国最新宣布的不只是地面折射光学望远镜，还包括空间巡天望远镜。

3 月 10 日，全国政协委员、中国载人航天工程总设计师周建平接受央视国防军事频道记者采访时透露，我国空间站建成后，将发射一个空间巡天望远镜。

该望远镜的口径将达两米，分辨率与哈勃空间望远镜相同，视场角比哈勃空间望远镜大 300 多倍，可在轨升级。

总设计师周建平也透露，该望远镜的目的是探索宇宙的起源和演化、黑洞、暗物质和暗能量等前沿问题。