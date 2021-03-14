微软提供临时解决方法，修复 Win10 KB50008 更新所致打印机蓝屏故障

IT之家3月14日消息 微软此前已经确认，在 2021 年 3 月推出的 KB50008 系列更新会对连接至某些打印机的电脑造成蓝屏死机的故障（BSoD）。该故障会影响到 Win10 1803 至 20H2 的系统，此外还涉及 Windows Server。具体来看，该故障为 “APC_INDEX_MISMATCH”以及 “win32kfull.sys”所导致。

据外媒 WindowsLatests 消息，这个 Bug 会影响采用 类型 3 打印机驱动的设备，不会影响 类型 4。近期微软官方给出了方法，帮助用户自行验证打印机驱动类型：

点击任务栏搜索框，键入 printmanagement.msc 并打开

在 “打印机管理”应用中点击左侧 “打印机服务器”，并进入下一级菜单，单击 “打印机”即可在右侧看到驱动程序类型。

如果在打印机列表中出现了 “类型 3”驱动，则用户最好卸载 KB50008 系列更新，没有安装这个更新的用户也应避免安装。

微软表示，如果已经安装有最新的系统更新，可以采取以下措施来避免 APC_INDEX_MISMATCH 导致的蓝屏故障：

在任务栏左下角搜索栏中搜索命令提示符，并以管理员身份运行

执行以下指令，其中引号内需要替换为用户的打印机名称，在上一个步骤中可以查看

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xg /n "替换为打印机名称"

弹出的 “打印机用户界面中”，Attributes 之后如果没有显示 “direct”，则需要执行以下指令：

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n "替换为打印机名称" attributes +direct

关闭打印机管理窗口和命令提示符

IT之家了解到，微软表示打印机蓝屏故障的正式的解决方法将在一周内提供。