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魅族未公开过的 18 件小事 1-6：黄章之前的网名是 “全能国货”

2021/3/14 13:18:29 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家3月14日消息 今年是魅族科技成立 18 周年，魅族今日将在在微博陆续发布魅族未公开过的 18 件小事。截至发稿，魅族已经公布了 1-6 条。

1、魅族早期的想法是做一台带通话功能的 MP3，后来进化成了 M8 手机。

2、魅族 18 系列 “三零手机”的诞生。魅族决定这款手机 0 广告 0 推送 0 预装，内部表决投票 100% 全票通过。

3、《魅杂志》是一本完全由魅友自制的刊物，由于制作水平过高，团队收到了魅族发出的 offer。

4、魅族创始人黄章（J.Wong）2003 年前的网名叫 “全能国货”

5、魅族手机系统 Flyme 的命名灵感来源于电影《飞屋环游记》

6、魅族吉祥物 PANDAER 的由来源自于魅族 MX2 前黑后白金刚熊猫配色手机

IT之家了解到，魅族 MX2 手机于 2012 年发布，采用了三星 Exynos4412 四核处理器，配备 4.4 英寸 1280×800 显示屏，后置摄像头 800 万像素。

魅族于 3 月 3 日发布了 18 系列手机。手机搭载高通骁龙 888 处理器、LPDDR5 内存以及 UFS 3.1 存储。在手机发布前一天，魅族也正式发布了 Flyme 9 系统，更加简洁干净。

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关键词：魅族黄章

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