TP-LINK 发布飞流系列 Super Wi-Fi 6 路由器：支持 4K QAM，最高三频十流

IT之家3月14日消息 在今日的发布会上，TP-LINK 发布了 “飞流”系列路由器。该系列产品采用类似的外观设计，规格从低到高共提供四款产品。该系列均支持 Super Wi-Fi 6 技术，信号有了明显加强。

根据官方信息，飞流系列路由器均支持易展 2.0 技术，可兼容有线、无线、多频段互联，同时支持与企业级产品以及商用 AP/AC 组成 Mesh 网络，提供无缝漫游效果。这四款产品均具备 1 个 2.5G 自定义网口、4 个千兆网口，支持 4K QAM 以及 37 个 OFDMA User、频段聚合、160MHz 频宽等技术，保障了接入量以及网络速率。

IT之家了解到，TP-LINK“飞流”系列基础款 TL-XDR5480 具备 6 个天线，提供 6 颗 FEM 放大芯片，带机量最大 640 台。该系列旗舰机型 TL-XDR5480 具备三频十流无线规格，内置 10 颗 FEM 芯片，最大带机量高达 1152 台。

目前官方尚未公布新产品的价格信息。官方表示，“飞流”系列的价格信息藏在名字当中，需要小学语文的语义理解，以及小学数学长度单位换算两项知识获得，谜面是 “飞流直下三千尺，疑是银河落九天”。新产品将从今天起陆续上市。