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江西赣州发现全球首个 “恐龙孵蛋”化石：孵蛋恐龙或为雄性，7 枚蛋已发育出胚胎

2021/3/14 17:53:55 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家3月14日消息 据卡內基自然历史博物馆报道，一个国际科学团队在我国江西赣州发现了全球首个 “恐龙孵蛋”的化石，该化石距今至少为七千万年，古生物学家 Matt Lamanna 表示：“该发现为恐龙化石中最稀有的一种。”

据报道，自上世纪 80 年代以来，古生物学家们就已经发掘出许多包含恐龙蛋的巢穴化石，但从未看到过恐龙正在孵蛋的样本。而从赣州发现的化石显示，该巢穴中共有 20 多个恐龙蛋，其中 7 个已经存在胚胎，即将孵化，有一个甚至已经发育出了大部分骨骼

分析这些胚胎的氧同位素后，研究人员发现蛋的温度与上方恐龙的体温一致，介于 30 到 38 摄氏度（华氏 86 到 100 华氏度）之间

Lamanna 解释道：“在新标本中，小恐龙几乎已经准备好孵化了，而这只大恐龙在培育幼仔的同时献出了生命。”

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▲ CMNH 科学画家安德鲁 · 迈克菲（Andrew McAfee）为论文制作的插图，下同

值得注意的是，现代鸟类一般会等到所有蛋都产下后再一同孵化，但化石中发现的数个胚胎并不处于同一发育阶段，目前该现象的成因仍在研究中。

此外，大恐龙的化石很有可能是雄性恐龙，这表明父亲可能也参与了育雏工作，就像鸵鸟的母亲和父亲轮流孵蛋一样。

科学家还首次在大恐龙的胃部发现了小石头，这意味着恐龙很有可能通过吞咽石头来促进消化。

IT之家了解到，该研究已发表在我国《科学通报》杂志上。

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关键词：恐龙化石科研

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