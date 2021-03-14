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科学家研制出纳米复合材料光盘：存储容量高达 700TB

2021/3/14 22:52:28 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家3月14日消息 据新民晚报，近日，《科学（Science）》杂志子刊《科学进展（Science Advances）》发表了上海理工大学未来光学实验室人工智能纳米光子学中心顾敏院士团队的一项科研进展——《基于上转换共振能量转移的纳米级光学写入技术（Nanoscale optical writing through upconversion resonance energy transfer）》。

团队创新开发的亚衍射光学写入技术，能将 “光之笔”落到精细如同头发丝万分之一微小的记录点，大大突破现有数据密度极值，可以生产目前最大存储容量的光盘。这项技术将可应用于下一代纳米光子器件所需的碳基纳米级光刻。

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据介绍，实验室阶段已经在 12 公分光盘中存储下了 700TB 的数据，相当于 28000 张 25GB 的蓝光盘

值得一提的是，该技术使用的廉价连续波激光器可进一步降低操作成本，适于光盘的低成本批量生产，为解决全球数据存储挑战开辟新途径

IT之家了解到，该研究由上理工顾敏院士团队与澳大利亚皇家墨尔本理工大学、新加坡国立大学刘晓刚教授团队联合开展，研究的实验工作由上理工博士后西蒙尼 · 拉蒙（Simone Lamon）完成。

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关键词：光盘存储

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