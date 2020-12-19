3500 节点，华为 OceanStor 、中国移动成功交付超大规模分布式存储集群

IT之家 12 月 19 日消息 2020 年 9 月，中国移动集团网络云 5GC（5G 核心网络云）项目全面上线商用，领衔 5G 基础设施建设。华为以高质量和效率交付超过 3500 节点大规模 OceanStor 海量存储，助力中国移动 5GC 项目按期上线。

中国移动全面启动了面向 5GC 网络云建设。通过包含网络、存储、计算等在内的 5G 基础设施云化建设，在保障为最终用户提供高质量通信及数据服务的同时，降低运营成本，提高管理、维护及业务部署效率，降低整体能耗，并为未来创新业务的快速上线提供准备。

作为核心业务系统，5GC 项目对存储系统的功能、性能、可靠性、易用性的要求极为严苛。通过长达半年的选型测试与招标，最终华为以第一份额中标。

本次 5GC 网络云专为移动 5GC 网元部署而建设，是中国移动 5G SA 网络建设的关键一步，建成后将运行多种类型的 5G 业务：

一类是核心业务网元数据流量，承载前端 5G 基础语音、数据、消息等类别的关键业务；

二类是网管数据流量，在全国包含华北、东北、华中、东南、华南、西南、西北等在内 “八大城市”网络布局，均需满足毫秒级稳定低时延响应、多区域实时容灾、海量弹性扩展、全区域可管可控等电信级交付要求。

作为率先大规模进入中国移动核心业务的分布式存储提供商，华为在中国移动网络云项目一期项目中已成功交付 2000 存储节点，支撑 4G 业务稳定运行。有了一期的成功经验，在二期 3500 节点更大的交付规模面前，华为和中国移动集团在双方的密切配合与协调下，项目按交付里程碑顺利交付，并于 9 月实现商用，助力 5G 业务规模上线。

IT之家获悉，5GC 方案以华为 OceanStor 海量存储为底座，一类存储资源基于 SAS HDD 主存构建，二类存储池基于 SAS HDD 结合 SATA HDD 主存构建，为华为 NFV 云平台和第三方云平台提供高效、可靠、可管可控的存储服务。

性能方面 ，华为 OceanStor 海量存储独有的 FlashLink® 性能加速技术，通过智能分条聚合、I/O 优先级智能调度、智能 Cache 算法、智能数据识别与处理等系列关键技术，结合 NVMe SSD 缓存加速，实现超低稳定时延，满足 5GC 核心业务诉求。

在可靠性方面，华为 OceanStor 海量存储支持端到端数据完整性校验（Data Integrity Field，简称 DIF）、全面的系统亚健康检测与自愈、唯一跨集群分布式双活、异步复制等 I/O 级、系统级、数据中心级端到端可靠性保障技术，机柜级冗余方案可保证整机柜失效时仍能保障业务连续。同时，存储可结合应用部署容灾方案，支持两两城市之间实现实时容灾，保障 24/7 业务在线。

在 TCO 优化方面，本次部署 OceanStor 海量存储支持从三节点快速弹性扩展至数千节点，优化当期投资。同时，弹性纠删码数据冗余机制规模应用于本项目（Erasure Coding，简称 EC），相较传统三副本方式提升存储空间利用率，进一步助力降本增效。值得一提的是，本次项目采用可得容量方式采购、部署，实现所买即所得，免去了前期多地、多池涉及的复杂容量规划，最大程度缩减了项目交付周期成本。