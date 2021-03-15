4999 元起，RedmiBook Pro 15 今日开售：3.2K 90Hz 屏、11 代酷睿、小爱同学

IT之家3月15日消息 Redmi 于 2 月 25 日推出了 K40 系列等多款新品，也包括最新的 RedmiBook Pro 15 笔记本电脑。小米方面宣布，RedmiBook Pro 15 搭载英特尔酷睿 i5 处理器和英特尔 MX450 独显的版本将于今日 10 点正式开售，到手价 5499 元。

RedmiBook Pro 15

i5+16GB内存+512GB+核显：4999元

i5+16GB内存+512GB+独显：5499元

i7+16GB内存+512GB+独显：6299元

RedmiBook Pro 15 搭载了英特尔 11 代酷睿 H35 系列处理器，可选 MX 450 独显，内置 70Wh 电池，支持100W 秒充，支持雷电 4 和 Wi-Fi 6，可外接 2 台 4K 显示器或一台 8K 显示器。

IT之家了解到，RedmiBook Pro 15 采用 15 英寸 3.2K 分辨率的 90Hz 刷新率屏幕，拥有 16:10 屏幕比例。



其他方面，这款笔记本采用了 CNC 工艺、航空铝合金机身，配备摄像头，支持小爱同学智能助理、指纹解锁、背光键盘和 MIUI + 跨屏协作等。