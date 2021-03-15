一加 9/Pro 为何要用哈苏手机影像系统，刘作虎道出真相

IT之家3月15日消息 一加科技即将推出新旗舰 OnePlus 9 Pro，其突出的特点是与高端相机品牌哈苏的合作。在一段简短的视频中，该公司解释说，它转向哈苏来调整和改进他们的相机。

IT之家获悉，在视频中 , OnePlus 创始人兼 CEO、首席产品官 Pete Lau（刘作虎）解释说，用户要求在他们的手机上有更好的色彩还原。

例如一位机主抱怨说：“你们需要改进一加 8T 的相机模块，它和一加 8 一样令人感到小失望”，而另一位机主则说 “不自然的色彩色调。一加请修复。”

刘作虎指出，他们需要 “与真正的重量级合作伙伴合作”来解决这个问题，这也是他们选择哈苏的原因。

作为合作的一部分，一加和哈苏已经达成了一项为期 3 年的协议，“共同开发下一代智能手机相机系统，用于未来的 OnePlus 旗舰设备”，这包括调整相机的色彩还原，使其看起来更加自然。

在视频中，哈苏全球市场经理 Bronius Rudnickas 表示，两家公司成功实现了他们的目标，实现了出色的色彩质量，与 OnePlus 合作意味着他们的客户将能够拍摄出最好的照片。

以下一加 9 Pro 的配置规格已经泄露：

略带弧度的 1440p 120Hz 显示屏。

12GB 内存，256GB 存储。

搭载骁龙 888 处理器。

4 个摄像头的模组，包括 3.3 倍变焦与 tilt-shift 模式，索尼 IMX789 传感器，12-bit RAW 输出。

45W 快充，以及反向无线充电。

支持 5G 连接。