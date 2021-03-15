史诗级 Alpha 太空游戏，《星际公民》众筹轻松突破 3.5 亿美元

IT之家3月15日消息 外媒 Neowin 报道，Cloud Imperium Games 的巨型《星际公民》（Star Citizen）项目又迎来了一个众筹里程碑。在 300 多万支持者的共同努力下，今天总金额达到了令人印象深刻的 3.5 亿美元大关。这款正在开发中的太空贸易和战斗模拟游戏在 2020 年 6 月就突破了 3 亿美元，这意味着它在短短 9 个月内就取得了最新的 5000 万美元。

IT之家获悉，在此期间，《星际公民》已经飞快地完成了三个主要的 Alpha 更新：3.10, 3.11, 和 3.12 版本，这些内容加在一起，带来了新的大气飞行模型、星球视觉效果的进一步升级、库存和存储系统的大改，以及 G-forces 和天气元素对角色的物理反应等功能。最近一次更新带来了首次全服务器动态事件和手持牵引光束等众多新增功能。

不过，被推迟的故事活动方面《Squadron 42》（42 中队）最近没有任何公开展示，甚至错过了计划中的测试窗口。Cloud Imperium Games 在 2020 年底透露，它已经决定不再公开展示任何星际战役的游戏内容。工作室创始人克里斯 - 罗伯茨表示，在活动部分 “接近尾声，并对完成游戏达到我们想要的质量所需的剩余时间有很强的信心”之前，不会再公布发布窗口。

在这里可以找到《星际公民》的官方进度追踪器，它显示了各种即将到来的元素和功能大修的开发进度。同时，页面的发布视图部分显示了计划中的 Alpha 更新、内容以及暂定的发布窗口。

《星际公民》游戏 2021 年的第一次重大更新 Alpha 3.13 应该很快就会到达所有支持者的手中，它将带来炼油站、行星洞穴的改进，同时还将带来飞船的视觉磨损、新任务等。