数字支付公司 Stripe 融资 6 亿美元估值 950 亿美元，成硅谷最大独角兽

北京时间 3 月 15 日早间消息，据报道，美国数字支付公司 Stripe 上周日发布声明称，该公司以 950 亿美元估值完成了最新一轮 6 亿美元融资。

这令 Stripe 成为硅谷估值最高的私有公司。参与其最新一轮融资的机构包括 Allianz SE、AXA SA、Baillie Gifford、富达基金、红杉资本和爱尔兰国家财政管理局。

Stripe 于 2010 年由爱尔兰的帕特里克 · 科里森（Patrick Collison）和约翰 · 科里森（John Collison）兄弟创办，他们现年分别 32 和 30 岁。该公司的估值在不到一年时间内增长了 2 倍，超过了未上市前的 Facebook 和 Uber——Facebook 2012 年上市前的估值超过 800 亿美元，Uber 2019 年 IPO 前则为 720 亿美元。

事实上，Stripe 的估值还超过了埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下的火箭公司 SpaceX，后者上月以 740 亿美元估值完成融资后，曾经短暂成为美国风投支持的最大私有公司。

该公司的估值上升反映了电子商务和移动支付活动的繁荣发展，这也对 Adyen 和 Square 等已上市竞争对手形成了促进。总部位于伦敦的支付创业公司 Checkout.com 今年 1 月的估值也达到 150 亿美元。

不过，部分投资者质疑不断飙升的科技公司估值的可持续性，因为通胀预期正在推升美国国债收益率，而新冠疫苗接种工作的推进也在加速经济复苏。

Stripe 还受益于电子商务的快速增长，自新冠疫情爆发以来，已经有超过 20 万家新的欧洲企业注册该平台。约翰 · 科里森表示，该公司的系统 2020 年平均每秒处理近 5000 个请求，包括支付、退款、客户数据查看和其他请求。

“Stripe 一家公司目前处理的支付量就超过了我们刚成立时整个电子商务市场的规模。”他说。

Stripe 称，他们将利用这笔资金投资欧洲业务，支持不断飙升的需求，扩展其全球支付和财政网络。

“我们今年大幅增加欧洲市场的投入，尤其是在爱尔兰。”约翰 · 科里森说。这家成立 10 年的公司在旧金山和都柏林设有两个总部。

爱尔兰国家财政管理局下辖的该国战略投资基金称，他们已经向 Stripe 投资了 5000 万美元。

爱尔兰副总理里奥 · 瓦拉德卡（Leo Varadkar）在声明中表示，爱尔兰与 Stripe 之间的合作关系将在 5 年内创造 1000 多个就业岗位，促进爱尔兰经济发展。

在 Stripe 目前活跃的 42 个国家或地区中，有 31 个位于欧洲。但 Stripe 的一位高管去年 12 月透露，该公司计划在亚洲扩张，包括东南亚、日本、中国和印度。

“虽然 Stripe 每年已经为世界各地的数百万企业处理数千亿笔交易，但与 10 年前刚成立时相比，今后还有更广阔的发展空间。”该公司 CFO 迪夫亚 · 瑟亚德瓦拉（Dhivya Suryadevara）说。

由于 Stripe 始终没有上市，也没有披露营收或利润数据，所以其财务细节不为外界所知。但知情人士透露，该公司的支付量已经超过欧洲竞争对手 Adyen，后者的市值达到 600 亿欧元（约合 717 亿美元），2020 年处理量达到 3036 亿欧元（约合 3638 亿美元）。