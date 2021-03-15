瑞银选出七大外卖上市公司：股价上涨潜力均超 30%，美团在列

北京时间 3 月 15 日早间消息，据报道，在外卖市场飞速发展的背景下，瑞士银行近期发表研究报告推荐投资者买入 7 家外卖公司。

瑞士银行认为，随着人们订购越来越多的外卖，以及外卖订单的金额越来越高，该板块 2024 年的总市值可能达到 4000 亿美元。根据欧睿信息咨询公司测算，这一市场今后 10 年的规模可能达到 1 万亿美元。

瑞士银行分析师斯里哈 · 马哈卡利（Sreedhar Mahamkali）在声明中表示，由于新冠疫情迫使人们居家隔离，外卖行业已经实现长足发展，并有望在 2019 至 2024 年间保持每年 20% 以上的增长速度。

这一报告正值亚马逊支持的 Deliveroo 筹备上市之际。据报道，该公司的估值将达到 100 亿美元左右。

以下是瑞士银行挑选出的重点外卖公司，他们都获得了瑞银的 “买入”评级，多数公司的目标价较现有股价都有 30% 以上的上涨空间：

- 瑞士银行看好 Delivery Hero 进军高增长新兴市场的举措，预计这家柏林公司将在 2023 年实现盈利。他们认为，该公司对韩国 Woowa 的收购将给财务状况带来很大改观。瑞银给予 Delivery Hero 的目标股价较目前股价有 36% 的上涨空间。

- 欧洲公司 Just Eat 旗下拥有 Grubhub，它也获得了瑞士银行的 “买入”评级，该公司的 EBITDA（未计利息、税项、折旧及摊销前的利润）约为 2 亿英镑（约合 2.79 亿美元），这项指标表现突出。瑞士银行认为 Just Eat 股价还有 41% 的上涨空间。

- 瑞士银行分析师认为，美团 “在中国拥有强大的生态系统”，并有可能向在线杂货和酒店预订领域扩张。他们认为美团股价有 30% 的上涨空间。

- 瑞士银行认为，俄罗斯外卖应用 Mail.ru 是市场 “领导者之一”。该公司旗下拥有外卖应用 Delivery Club 和杂货外卖公司 Smokat，分析师看好它跟俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）的合资计划。瑞士银行认为该公司的上涨潜力为 37%。

- 南非媒体公司 Naspers 的投资部门 Prosus 也获得瑞士银行的青睐，原因是它持有腾讯股份。Prosus 还持有巴西外卖公司 iFood 的股份，后者也获得 Just Eat 的持股。瑞士银行认为，Prosus 未来的上涨空间为 26%，而 Naspers 也获得了 “买入”评级，其上涨空间预计为 46%。

- 瑞士银行认为 Uber 是 “颇具风险收益比的选择”，预计该公司可以实现可持续的长期营业利润。这家网约车和外卖公司正在缩小亏损额，瑞士银行认为该公司的股价还有 32% 的上涨空间。