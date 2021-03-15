手机业务受限华为做什么：光伏、采矿、汽车，还有农业

3 月 15 日，据外媒报道，在美国政府对华为智能手机业务进行限制六个月后，后者开始转向农业、交通、制造业以及采矿业等领域，以弥补手机业务收入下滑。

探索新兴领域机会

华为最新的客户包括中国东部的养鱼场，那里被数以万计的太阳能电池板覆盖，这些太阳能电池板配备了华为设计和生产的逆变器（它能将光伏电池产生的直流电转换为能够并网或直接使用的交流电），在发电的同时可以保护鱼类免受过度阳光照晒的影响。在煤炭资源丰富的山西省，华为提供了地下深处使用的无线传感器和摄像头，用以监测矿井中的氧气水平和潜在的机器故障。下个月，配备激光雷达传感器的新款电动汽车将在上海车展上亮相。

华为曾经是世界上最大的智能手机制造商，但在美国限制下，其消费者业务受到严重影响。随着美国继续向华为施压，其创始人任正非指示该公司扩大其在交通、制造业、农业和其他领域的企业客户名单。华为是世界领先的逆变器供应商，它现在寄希望于这类产品销售额的增长，以及推广其云计算服务和数据分析解决方案，以帮助这家拥有 19 万名员工的企业生存下来。

2 月 9 日，华为公司创始人、CEO 任正非在山西太原参加了 “智能矿山创新实验室”揭牌仪式，他称：“我们只是埋头努力做好自己能做的产品。”“无论如何，我们都不会放弃全球化的理想，无论怎么制裁、怎么封锁，坚持全球化的路线不动摇。”

任正非表示，这些新的举措可能会在今年内或多或少地抵消手机业务下滑的影响，但该公司拒绝提供具体数字。其消费者部门在 2020 年前六个月创造了 2560 亿元人民币收入，占公司总收入的一半以上。得益于创纪录的 5G 基站订单和上半年强劲的智能手机销售，该公司去年的销售额和利润都实现了 “正增长”。

逆变器售价高过 Mate X2

多年来，华为始终在探索电信设备和智能手机以外的商业机会，但在 2020 年最后三个月手机出货量暴跌 42% 后，这一努力变得更加紧迫。这主要归因于美国发布的禁令，即切断华为获得最先进半导体的能力。据知情人士透露，美国已经向许多供应商通报称，将实行更严格的出口许可证审批制度，禁止在 5G 设备上使用或与 5G 设备共同使用的零部件流向华为。

但据知情人士透露，美国禁令对华为新兴业务的影响有限，因为其所需的大部分零部件都可以从中国供应商那里获得。为了满足包括华为在内的承包商日益增长的需求，当地供应商正在从美国尚未禁止的成熟技术中获取更多好处。

华为逆变器中最先进的芯片基于 28 纳米技术，它用来转换太阳能电池板的电力输出，而中国公司有能力制造这种芯片。其他组件，如电源模块，可以用 90 纳米或更老的技术制造。

逆变器比中央空调的室外机稍大，售价超过 2 万元，高于华为最新推出的高端 Mate X2 可折叠手机。该公司正计划推出更多光伏逆变器，因为政府正推动对可再生能源的投资。

首款纯电动车型 4 月份亮相

据知情人士透露，与其太阳能逆变器业务一样，华为汽车系统所需的芯片没有手机处理器那么复杂，部分可以从欧洲供应商那里采购。这使得华为得以在汽车行业加倍下注，将工程师从其他业务部门转移到自动驾驶汽车传感器和电动汽车动力装置部门。

尽管华为否认计划推出自有品牌的电动汽车，但其已经与几家制造商合作测试了自动驾驶、司机 - 汽车互动技术。华为的娱乐功能可以在梅赛德斯 - 奔驰 (Mercedes-Benz)轿车上找到，该公司已经与北汽蓝谷等国内电动汽车制造商合作开发智能汽车系统。此外，华为与北汽蓝谷合作的首款车型 ARCFOX αS HBT 将于 4 月份在上海 2021 年车展上亮相。

5GtoB 帮助推进生产自动化

另一项名为 5GtoB 的倡议涉及华为在从医疗保健到飞机制造等领域部署 5G 技术。华为帮助中国建设了世界上最大的 5G 网络，为全国 72 万个基站中的半数以上提供支持。现在，华为正寻求加入小米和阿里巴巴等科技巨头的行列，利用中国的 5G 网络来帮助受疫情影响的企业实现生产线自动化，努力实现制造业现代化，并实现采矿等劳动密集型行业的数字化。

据华为轮值董事长胡厚崑表示，在电信运营商和合作伙伴的帮助下，华为已经在 20 多个行业签署了 1000 多项 5GtoB 协议。他说，在线教育、娱乐和交通是其计划探索的重点领域。今年 1 月，华为为其智能手机业务主管余承东赋予了一个新角色，以领导其快速增长的云计算和人工智能业务。

任正非亲自领导华为在采矿业的扩张，他还到山西省的煤矿井下查看技术应用。他称：“ 在 5G 应用上，世界上多数信息通信技术公司都没有选择矿山作为突破口，但我们选择了矿山。中国有 5300 多座煤矿、2700 多座金属矿，如果能把这 8000 多座矿山做好，我们就有可能给全世界的矿山提供服务。”

目前，华为已经告诉其客户，该公司有足够的通信芯片来支持 2021 年的基站建设。但目前还不清楚这些库存能持续多久，以及一旦这些库存最终耗尽，华为会做出怎样的选择。但 Forrester Research 首席分析师查理 · 戴 (Charlie Dai)表示，对新兴技术的战略投资是华为可持续业务增长的关键。