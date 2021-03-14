汽车都在转向电动化，为啥只有日系犹豫不决

3 月 14 日消息，尽管现在全球汽车制造商都在向电动化转型，但日本公司的行为却似乎与当前主流趋势背道而驰。这主要有两大原因，一是日本汽车制造商对油电混合动力汽车领域投入了巨资，希望继续获得回报；二是担心电动化本身存在的技术障碍，并将对传统汽车行业生态系统造成颠覆性破坏。

▲ 图 1：这辆 Leaf 电动汽车正在日产位于日本横滨的全球总部充电

就在十多年前，日产汽车公司成为全球首家大规模生产纯电池汽车的汽车制造商。至少以电动汽车的标准来看，其掀背车 Leaf 是一款非常畅销的电动车型，截至 2020 年年底已售出 50 多万辆。但随着日产开创的新领驭变得越来越拥挤，日本强大的汽车行业有被甩在后面的危险。当各国政府和汽车制造商纷纷做出大胆承诺，要向纯电动汽车转型时，日本汽车公司和监管机构却在犹豫不决。

日本汽车制造商仍主导着当前环保型汽车 (油电混合动力汽车)的全球市场，并希望尽可能长时间地利用其在该技术上的巨额投资以获取更多回报。然而，Leaf 最初的首席设计师井上正人 (Masato Inoue)表示，这种短视的行为可能会让日本最重要的汽车行业错过一个关键性的变革时刻。

2014 年从日产退休的井上表示：“当颠覆发生时，人们总是会感到恐惧。但不管我们是否准备好了，电动汽车的浪潮真的要来了！”不过从目前来看，电动汽车才刚刚掀起涟漪。电动汽车在全球销量中所占比例不到 3%，许多买家对其较高的成本、有限的续航里程和较长的充电时间充满担忧。除了某些豪华车型外，靠这些电动汽车实现盈利并非易事。

日本汽车制造商电动化转型迟缓

尽管如此，长期以来始终由特斯拉引领的全电动汽车竞赛，今年仍在继续加速并扩大规模。今年 1 月，通用汽车公司成为第一个宣布将消除所有汽车尾气排放的大型汽车制造商，并誓言到 2035 年实现这一目标。上周，沃尔沃承诺到 2030 年只生产电动汽车，以超越规模更大的竞争对手。除了传统汽车制造商，像蔚来汽车这样的初创企业，以及苹果等其他行业的巨头，都在寻求在这个蓬勃发展的市场分一杯羹。

美国、中国、欧洲和韩国的汽车制造商已经在迅速超越日本的竞争对手。丰田直到 2020 年初才在消费市场推出第一款纯电动汽车，之后只在中国发售。本田正依赖通用汽车公司为美国市场生产电动汽车。

▲ 图 2：2009 年推出的 Leaf 是首款仅靠电池驱动的量产电动汽车

电动汽车市场分析公司 EV-volumes.com 的数据显示，2020 年，日本汽车在全球纯电动汽车销量中所占比例不到 5%。这一份额主要归功于 Leaf 经久不衰的人气，该款车型在日本电池电动汽车销量中占近 65%。

电动汽车热潮爆发的部分原因是，中国、欧洲国家和其他地区计划在未来几年提高电动汽车的销量，或者禁止燃油汽车。科学家们表示，放弃使用燃油汽车对应对气候变化和减少雾霾至关重要。

这些举措为全电动汽车创造了一个巨大的潜在市场，投资者显然将其视为汽车行业的未来。如今，特斯拉的市值比排在其后的六大汽车制造商加起来还要高，尽管其汽车销量只占它们的一小部分。

依然看好混合动力汽车前景

然而，在日本，汽车制造商和政府正在质疑推动电动汽车潮流的某些基本前提。至少在中短期内，他们对电动汽车的潜在盈利能力和环保优势持怀疑态度。去年 12 月，日本宣布将在 2035 年前停止销售新的燃油汽车。不过，日本政府仍然认为混合动力汽车是一项重要的技术，无意效仿英国和加州等地发布禁令。日本监管机构表示，他们将在今年公布相关细节。

抵制淘汰混合动力汽车的呼声，在日本汽车制造商协会会长、全球混合动力汽车销售领军企业丰田总裁丰田章男 (Akio Toyoda)那里找到了最有力的支持。

丰田引领着整个日本汽车行业的潮流。该公司旗下拥有大发 (Daihatsu)品牌，近年来已与三家规模较小的汽车制造商——斯巴鲁 (Subaru)、铃木 (Suzuki)和马自达 (Mazda)结成合作伙伴，开发包括混合动力汽车在内的电动汽车。日本汽车总量半数以上都是由这三家公司生产的。此外，丰田还大力推广使用氢燃料电池驱动汽车，尽管这种技术在日本或其他地方还没有流行起来。

去年 12 月份，丰田章男以日本汽车制造商协会会长的身份在新闻发布会上对日本用全电动汽车取代混合动力车的想法嗤之以鼻，指责日本媒体夸大混合动力车在商业和环境方面的可行性。

▲ 图 3：丰田旗下雷克萨斯品牌于 2019 年推出 LF-30 电动概念车

丰田章男当时称，电动汽车的清洁程度取决于为其提供动力的电力以及建造这些汽车的工厂。作为丰田的第二大市场，日本计划在 2050 年实现碳中和，但只要日本继续依赖化石燃料发电，实现汽车的环境效益仍会遥遥无期。他还说，日本汽车制造商正处于 “拼命挣扎”状态，如果日本强制转向所需零部件更少、更容易制造的全电动汽车，这可能会导致数百万人失业，并摧毁汽车零部件供应商的整个生态系统。

市场研究公司 IDTechEx 在报告中称，油电混合动力汽车的销量预计将持续增长到 2027 年。该公司分析师詹姆斯 · 埃德蒙森（James Edmondson）说，因此，可以理解的是，日本公司以及监管机构想要收回该国在混合动力技术上的巨大投资，并等待消费者偏好和外国监管制度发生演变。

埃德蒙森表示 :“对于像丰田和日产这样的制造商来说，混合动力汽车是如此重要，这对他们来说是个很好的商业案例，所以政府继续推动混合动力汽车对他们利大于弊。”

美国投行高盛 (Goldman Sachs)的汽车业分析师 Kota Yuzawa 表示，这不是日本汽车制造商能否完成转型的问题。他们拥有世界一流的技术，并投入大量资源开发更多的技术，“但他们正在等待合适的转型时机”。他还称：“最大的问题是：你能制造出面向大众市场的汽车吗？你能做到收支平衡吗？”

日产再次充当电动化转型先锋

Leaf 的设计师井上说，答案是肯定的，但是从生产混合动力汽车到生产全电动汽车的转变并不容易。他解释称称，这两种汽车无法在相同的平台上以低成本生产，“如果很多公司现在不改变，电动汽车的高效生产在未来将变得相当困难”。

▲ 图 4：沃尔沃上周表示，到 2030 年，其所有车型将全部电动化

凭借大规模生产电动汽车的历史，日产可以说是日本主要汽车制造商中在零排放汽车市场竞争中处于最佳地位的公司。但该公司自己也承认，已经失去了领先地位，现在正努力迎头赶上。去年夏天，日产发布了自 Leaf 以来最雄心勃勃的电池电动汽车，即名为 Ariya 的 SUV。今年 1 月，该公司表示将在 2050 年实现碳中和，这一决定反映了其将遵循日本去年国家政策变化的趋势。

但是，和日本其他汽车制造商一样，日产也在谨慎行事。该公司首席可持续发展官 Joji Tagawa 在电子邮件中称：“在日产的主要市场，到本世纪 30 年代初，所有新车都将实现电动化。但在其他市场，我们将逐步转向电动汽车。”与此同时，该公司将大力推广其新型混合动力技术，该技术被称为 e-Power，实质上就是由燃气发电机驱动的电动马达。

Leaf 前首席工程师 Kazuo Yajima 说，在日本，政府对推广零排放汽车缺乏热情，这可能会让日本汽车制造商处于严重劣势。中国和欧盟在混合动力技术方面的竞争中失利，因此两国政府做出了投资开发电动汽车的战略决定，其中包括电池等关键技术。

Kazuo Yajima 补充说，日本汽车制造商不愿向全电动汽车转型，这可能会导致它们遭遇与日本消费电子公司相同的命运。由于未能保持领先于市场趋势，日本消费电子公司基本上已变得无足轻重。

Leaf 设计师井上对此表示赞同。他称，汽车行业将是日本工业的 “最后战场”。他说：“现在日本仍具备某些优势。但我认为，如果 10 年后我们失去了进军电动汽车领域的机会，我们可能就会输。”