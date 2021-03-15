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《堡垒之夜》发布第六赛季预告：体育巨星内马尔或将加入游戏

2021/3/15 10:43:06 来源：IT之家 作者：山海 责编：远洋
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IT之家 3 月 15 日消息 据外媒 PCmag 报道，《堡垒之夜》在官推发布了一段第六赛季的预告短片，在视频中可以看到一件 10 号球衣和一个 2014 年巴西世界杯的足球。此外，内马尔本人也呼吁大家关注这条推特。虽然游戏开发商 Epic 没有直接公布，但这很可能预示着内马尔将作为客串明星加入游戏。

IT之家了解到，2014 年巴西世界杯揭幕战在圣保罗打响，巴西 3 比 1 逆转击败克罗地亚。身着 10 号球衣的巴西头号球星内马尔在比赛中梅开二度，用实际行动证明了自己是桑巴军团的领军人。

这位巴黎圣日耳曼球员在过去的几个月里一直因为伤病无法上场，在重返赛场之前他有可能在《堡垒之夜》中登场。

目前还不清楚，内马尔在游戏中会作为一款皮肤出现还是成为向玩家提供的某种可定制的物品，或者他是否会以某种方式来推动剧情。

仅仅是上个赛季，《堡垒之夜》加入了来自微软游戏《光环》中的 “士官长”和曼达洛人中的 “尤达宝宝”等诸多新角色。这个赛季内马尔的登场将使游戏更加精彩。

据悉，《堡垒之夜》第六赛季将于 3 月 16 日发布，讲述特工琼斯的全新冒险故事。虽然目前还不清楚内马尔会何时以及何种方式在游戏中登场，但当这样一个体育巨星加入游戏时，便足以让玩家和粉丝们翘首以待。

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关键词：堡垒之夜

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