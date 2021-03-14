巴西：华为不会成为该国政府使用的 5G 网络供应商

据外媒报道，巴西通信部长法比奥 · 法里亚 (Fabio Faria)在国会 5G 工作组公开听证会上表示，华为将不会被列入政府将使用的 5G 和私人通信网络供应商之列。

当议员们询问华为是否可能被禁止参与某些特定项目时，法里亚表示，华为并不倾向于参与政府网络建设，该网络将由即将到来的 5G 拍卖中标者建立。据这位部长称，华为不符合巴西电信公司 Anatel 最近提出的竞标要求。

不过，法里亚表示，巴西政府不会阻止任何国家或组织在巴西开展业务，但可以为自己的网络定义标准，比如要求供应商遵守与巴西上市公司相兼容的公司治理规则。

此外，法里亚表示，在政府最近的全球之行中，与 5G 设备市场领先者所在国家的政府和供应商会面期间，很明显，华为对向政府网络提供设备不感兴趣。

尽管法里亚重申，巴西政府接触过的所有公司都在网络安全方面投入巨资，比如爱立信、诺基亚、日本电气 (NEC)和华为。但这位部长也强调，如果设备上集成了后门或其他可能促进间谍活动的技术，“不可能被检测到”。

华为的代表称，该公司遵循所有公司治理标准，每年接受毕马威的审计，并相信它在安全等方面符合技术标准。然而，该公司仍在努力确定它是否符合与专用网络相关的非技术规定。

当被问及对最新事态发展的评论时，华为在一份声明中表示：“华为在巴西已运营了 23 年，始终秉持诚信、符合道德和透明的原则开展工作。我们致力于我们的客户、合作伙伴和巴西的数字化转型。”

巴西的 5G 拍卖将于 6 月举行。据 Anatel 称，电信公司使用 3.5 GHz 频段的初始成本估计达 350 亿雷亚尔 (约合 62 亿美元)。在接下来的 20 年里，公司还需要在 5G 上额外投资 800 亿雷亚尔 (约合 140 亿美元)。

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