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魅族解答 Flyme 9 安全纯净系统：断绝一切干扰是理想状态，不干涉第三方 App 开屏广告

2021/3/15 11:11:30 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 3 月 15 日消息 3 月 3 日，魅族发布了魅族 18/Pro 系列手机，魅族科技表示，魅族将放弃新产品的互联网广告营收，零广告、零推送、零预装，魅族表示，从魅族 18 系列开始，系统自带应用无任何广告，18 系列不预装任何第三方应用，没有运营广告推送等。魅族 18 系列打造三零手机，纯净新生，0 广 0 推 0 预装。

IT之家获悉，魅族官网称，魅族 18/Pro 搭载 Flyme 9 系统，所有系统自带应用均无任何形式的广告及干扰式运营内容；所有第三方应用默认禁止通知权限，大部分系统应用需手动授权才允许推送通知；不预装任何第三方应用，减少预算部分原有系统应用。

今天，魅族 Flyme 带来了「Flyme 9 安全纯净系统」的问题和建议解答。

魅族称，部分权限用户可以选择允许一次、使用时允许，也增加了空数据授权，原来不需要用户确认的通知权限也交给用户决定，存储也将细分管理。用户在做权限决定的时候，过多不易理解的选项也会造成定的困扰，我们会努力在增强用户选择权和保证流畅使用体验做好平衡。

Flyme 9 安全纯净的目标是降低用户的隐私风险和减少对用户的打扰，断绝一切干扰是一种理想状态。应用明显不合理的行为系统进行智能拦截，但具体到实际使用场景，哪个应用的推送是必要服务、哪个应用的定位是正常需求，不同的用户有不同的答案，系统不能武断代用户做决定。

至于软件商会不会因此对魅族的适配不积极，魅族表示，现在手机的硬件规格比较统一，不需要过多的专门适配应用都能兼容运行

另外，魅族称，开屏广告是第三方应用内的业务逻辑，系统应该保持中立，否则有破坏公平竞争的嫌疑。

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关键词：魅族18Flyme 9广告

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