广州市场监管局连夜核查央视 3·15 曝光的 UC 浏览器虚假广告宣传

IT之家 3 月 16 日消息 据中国市场监管报报道，3 月 16 日凌晨，广州市市场监管局发布消息称，3 月 15 日晚央视 “3·15”晚会播出后，针对节目中曝光的 UC 浏览器涉医美广告虚假宣传，该局高度重视，第一时间部署行动，有关领导带队连夜开展核查处置。

报道称，UC 浏览器属阿里巴巴控股的公司，注册地址在广州市天河区。经现场询问调查，该公司相关当事人承认其存在发布虚假违法广告的违法行为。经初步核查，目前该公司有广告代理公司 34 家，“3·15”晚会曝光的虚假违法广告为上海亦盛文化传媒有限公司代理。由于部分关联证据资料分散在北京、上海等地，暂时不掌握其完整资料。

截至发稿止，天河区市场监管局执法工作人员正在涉案公司现场抓紧调查询问，要求公司当事人迅速提供相关资料，进一步完善证据链。

广州市市场监管局表示，下一步将督导天河区市场监管局彻底查清情况后，对属于辖地范围的当事人从严从快从重作出处理；不属于管辖范围的，及时移送相关省市处理，涉及违法犯罪行为的移送司法机关处理。后续调查情况将及时续报。

IT之家获悉，昨晚央视 315 晚会曝 “搜索之病”，揭秘 360 搜索医药广告造假链条，UC 浏览器涉及为无资质公司投虚假医药广告。

记者在 UC 浏览器上搜索 “减肥”“降血糖”等关键词，搜索结果的前几条都是网友分享治好疾病经历，下方标注着广告字样。广告里网友自称，自从认识某老师，按照老师给的方子，血糖恢复稳定，胰岛素都停用了。文章中多次醒目标红老师的微信号。记者微信添加了这位老师，对方简单询问过病情后，就向记者推荐 “白背三七诺丽果粉”。记者发现，这只是一款普通食品。不仅是 UC 浏览器，在 360 搜索也有不少类似的广告。

近年来，315 晚会针对互联网中的虚假广告问题进行过多次报道，2020 年 3 月国家市场监督管理总局等十一部门联合印发通知，强调严厉打击保健食品、医疗、药品等事关人民群众健康和财产安全的虚假违法广告。这些广告又是如何改头换面，登上浏览器呢？在 360 上海广告总代理经格网络科技有限公司，销售经理称：“在网站里面不能有任何品牌。把微信推给人去聊聊，聊完之后卖产品。”对于这样的广告违规不少代理公司心知肚明。就算对方没有资质，广告也能投放出去。记者只提供了一个微信号和产品类型，代理公司很快就制作出一篇内容为减肥、降血糖的自述广告和一篇有问必答、快速问医师的专家答疑广告。专家子虚乌有，疗效神乎其神，评论也是事先写好的，就连点赞数量也可以根据需要任意设定。交了钱就能上，记者在 UC 浏览器和 360 搜索上进行搜索，果然找到了代理公司制作的这两则虚假广告。