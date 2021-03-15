沙雕名作预定：《模拟老大爷》上架 Steam

IT之家 3 月 15 日消息 由《模拟山羊》( Goat Simulator )的制作组 DoubleMoose 制作，由《人类一败涂地》( Human Fall Flat )发行商 CurveDigital 推出的老大爷模拟器《模拟老大爷》今日在 Steam 上架预告页面。

IT之家了解到，《模拟老大爷》是一款黑色幽默沙盒游戏，由《山羊模拟器》的原班团队设计制作，看起来二者几乎同样混乱。《山羊模拟器》是以一头脾气古怪的山羊为主题的模拟器，但新游戏的主要角色换了一群老年人。在去年发布 PC 演示后，开发商透露，这款游戏也将登陆其他平台。

官方在预告页面简单介绍了这款游戏：在不远的未来，人们已经不再生孩子了，而玩家是一位退休的老人。那些不懂感激的后浪们宁愿打电子游戏，也不愿真正去工作，所以没人来付养老金。因为没人来支付玩家的生活费，玩家和这个世界上的其他的老人一样——没有其他选择，只能靠自己生存下去。更糟的是，玩家被养老院赶了出去，而玩家现在唯一的选择是表演危险的挑战节目，并满世界寻找退休券，以便得到免费退休护理的资格。玩家控制的的角色是一位老人，脾气暴躁、年事已高、身体虚弱、对这个世界满腹牢骚。

玩家会在这款游戏中发现身体又老又脆弱的乐趣，任何东西都能击垮玩家控制的角色，玩家也能弄断自己的任何一个身体部位。完成玩家永远也不会尝试的危险挑战，那都是贝爷也不敢玩的花活儿。

IT之家了解到，这款游戏不仅会登陆 PC ( Steam 和 Epic )平台，还将登陆 PS4 、 Xbox One 和 Switch 平台，同时支持简体中文。支持单人模式和四人联机模式。游戏具体发售日期尚未公布。