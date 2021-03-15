IT之家3月15日消息 根据耳机大家坛官方消息，2021 上海国际耳机展将于 3 月 20-21 日举办，地点位于上海华亭宾馆 2 楼 / 3 楼。本届耳机展由耳机大家坛主主办，中国电子音响行业协会耳机分会指导，合作单位是上海市浦东新区先进音视频技术协会。此外，由多家耳机经销商进行协办。

日程安排：

3 月 20 日：10:00-17:30 开放展览；15:00：第一次抽奖

3 月 20 日上午 10:00-11:00：颁奖仪式 (三楼荟景厅)，颁布中国十大耳机品牌 / 十大 HIFI 耳机与数字音频品牌 / 优秀耳机经销商

3 月 21 日：10:00-17:30 开放展览； 12:00-16:00：盲听大赛；16:00：第二次抽奖

发布会 (三楼荟景厅)：

3 月 20 日上午 11:30-12:00 Max Digital

3 月 20 日下午 13:00-15:00 艺听

3 月 20 日下午 15:30-17:30 qdc

以下为参展商：

IT之家了解到，本届耳机展将有 qdc 等厂商同时举办发布会，参展产品不仅包含耳机大类，也包含周边播放器、耳放以及配件等设备。多家国内 HiFi 品牌今日宣布了即将在展会上亮相的新产品。