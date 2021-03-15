小米关联公司公开 “终端防偷窥”相关专利：可通过传感器判断是否有偷窥者

IT之家3月15日消息 企查查 App 显示，近日，北京小米移动软件有限公司公开一项名为 “终端防偷窥方法、装置及存储介质”的发明专利，公开号 CN112492103A，专利公开日期为 3 月 12 日，申请日期为 2019 年 9 月。

专利摘要显示，该专利通过全时工作传感器感应预定范围内出现的至少一张人脸；获取包含至少一张人脸的图像；对所获取的包含至少一张人脸的图像进行人脸识别；根据人脸识别的结果，判断是否存在偷窥者；当存在偷窥者时，控制终端执行相应的防偷窥操作。

通过本公开的终端防偷窥方法，可以避免用户隐私被偷窥或机密文件的泄露，保护了用户信息的安全。

IT之家了解到，许多公司都曾开发出防偷窥相关技术，有的甚至已经实际应用，我们可以从其他公司的技术中预测小米将会提供的防偷窥功能。

比如，苹果公司曾为 MacBook 申请过防偷窥相关专利，该专利可以使其他人正在注视的地方的文字被打乱，但机主注视的地方则会正常显示。

谷歌则在 2017 年就展示过相关技术，可利用手机前置摄像头和眼球探测技术去探测是否有多人正在看用户的手机屏幕，如果有人偷窥，手机将会发出提示。

华为在 Mate30 系列手机中搭载了防偷窥功能，当旁边有人时，顶部通知不显示消息内容 , 只有自己时，则显示消息详情。

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