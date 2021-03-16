三星海外发布 S34A650 曲面显示器：21:9 100Hz 刷新率，支持 PD 90W 供电

IT之家3月16日消息 据外媒 NotebookCheck 消息，三星近日在海外发布了 S34A650 曲面显示器，屏幕尺寸为 34 英寸，采用了 21:9 比例 VA 面板，分辨率 3440×1440。这款产品背部具备丰富的接口，支持 Type-C 一线连，使用 PD 协议为笔记本电脑提供最高 90W 供电。

三星此款显示器曲率为 1000R，从顶部看弯曲明显，能提供良好的沉浸感。显示器最大刷新率 100Hz，并不是常见的规格，但也足以拉开与 60Hz 显示器的差距。这块面板对比度 4000:1，最大亮度 300cd/m2，响应时间 5ms。除此之外，显示器支持 10bit 色深，可显示 10.7 亿种颜色；支持 HDR10，可提供高动态范围画面，兼容 HDR 游戏以及视频。

接口方面，显示器具备 USB-Hub 集线器功能，提供了 RJ45 网口、多个 USB 3.0 接口，可以通过一根 Type-C 线为笔记本提供丰富的扩展能力，并同时供电。

IT之家获悉，这款显示器采用大面积底座，厚度仅为 2.5mm。显示器支架支持大角度左右、俯仰调节。除此之外，显示器还支持 AMD FreeSync 功能。