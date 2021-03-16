苹果隐私标签上线，隐私保护搜索引擎 DuckDuckGo 痛斥谷歌搜索 “监视”用户

IT之家 3 月 16 日消息 据 Macrumors 报道，近日隐私保护搜索引擎 DuckDuckGo 在推特称，“监视”用户与构建一个伟大的浏览器或搜索引擎无关。并表示谷歌收集用户数据，强调该公司 “监视”用户。

IT之家了解到，谷歌从 2 月底开始按照苹果的 App Store 规则为谷歌旗下多款 iOS 应用添加了隐私标签，而苹果的应用隐私标签规则在去年 12 月就推出了。

苹果在 2020 年的 WWDC 上宣布了隐私标签，并在 12 月正式推出，它要求开发者向用户提供详细的信息，说明他们收集了哪些数据，以及他们是否与第三方分享这些数据。从 12 月初开始，开发者必须提供这些隐私标签，才能在苹果 App Store 上更新应用。

谷歌推迟添加隐私标签的时间太长，以至于其应用超过两个月没有更新。即使是现在，谷歌地图应用已经有三个月没有更新了，不过其他大多数应用现在都已经进行更新和添加了隐私标签。

外媒称，谷歌进行几个月的拖延，是为了隐瞒他们在 Chrome 浏览器和谷歌应用中收集了多少个人数据。

DuckDuckGo 表示，谷歌推迟添加隐私标签，是为了隐瞒隐藏自己收集的信息。虽然大多数用户可能对谷歌收集个人数据的行为心知肚明，但在苹果 App Store 上会标注隐私标签提醒用户。

据悉，谷歌最近在其谷歌搜索应用中添加了隐私标签，阐明了收集信息的范围。出于第三方广告的目的，谷歌收集的数据包括位置、搜索历史和浏览历史。谷歌收集的数据还包括联系人信息和设备标识符，此外还有更多的数据被收集用于分析、拓展应用功能和提升产品个性化。

值得一提的是，DuckDuckGo 隐私保护浏览器一直是美国下载量第二的移动浏览器（仅次于 Chrome 浏览器），该浏览器可以在 iOS 设备上使用，不会收集任何用户相关的数据，并且可以设置为默认搜索引擎。