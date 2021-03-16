贝壳发布 2020 年财报：全年营收 705 亿元，经纪人超 49 万

3 月 16 日消息，贝壳（NYSE:BEKE）发布截至 2020 年 12 月 31 日的未经审计的第四季度和全年财务业绩。

财报显示，贝壳 2020 年第四季度营业收入为人民币 227 亿元，同比增长 57.6%；全年营业收入为人民币 705 亿元，同比增长 53.2%。

第四季度净利润达人民币 10.96 亿元，经调整后净利润达人民币 20.01 亿元；全年净利润达人民币 27.78 亿元，首次实现美国会计准则下的全年盈利，经调整后净利润达人民币 57.20 亿元，同比大增 245.4%。第四季度及全年营收及盈利数据均超此前市场预期。

2020 年第四季度平台总交易额（GTV）达人民币 1.12 万亿元，同比大增 65.4%。全年 GTV 突破人民币 3.5 万亿元，同比上涨 64.5%。单季度及全年 GTV 均创下历史新高。

截至 2020 年 12 月 31 日，贝壳平台连接的经纪人超过 49 万，同比增长 37.9%；连接的经纪门店数超过 4.69 万家，同比增长 25.1%。

财报显示，2020 年贝壳存量房业务 GTV 为人民币 1.94 万亿元，同比增长 49.5%；全年存量房营业收入为人民币 306 亿元，同比增长 24.4%。

2020 年贝壳新房业务 GTV 为 1.38 万亿，同比增长 85%；全年营业收入同比增长 87.1% 至人民币 379 亿元。由链家贡献的新房交易 GTV 同比增长 37.2% 至 2,767 亿元（约 424 亿美元），通过非链家连接门店和其他销售渠道完成的新房交易 GTV 同比增长 102.7% 至人民币 1.11 万亿元（约 1,695 亿美元）。2020 年贝壳对非链家链接门店和其他销售渠道的新房垫佣覆盖率扩大至 40% 以上。

财报显示，2020 年贝壳的装修等新兴业务营收达人民币 20 亿元，同比增幅达 68.7%，与其他主营业务的协同效应逐渐显现。

截止 2020 年底，贝壳楼盘字典累计收集了中国 2.4 亿套房屋的动态数据，累计收集了超过 900 万套房屋的 VR 房屋模型。年末 VR 拍摄房源覆盖在售二手房源比例超过 73%。2020 年全年 VR 带看发起量超过 6,600 万次，对比 2019 年仅为 390 万次。

财报显示，贝壳 2020 年研发费用为人民币 24.78 亿元。

贝壳联合创始人、CEO 彭永东表示：“2021 年，贝壳将专注于五大领域：对消费者好、帮助服务者对消费者好、培育新兴业务、创造社会价值以及加强技术在广阔市场机遇中的关键作用。”

贝壳 CFO 徐涛表示 :“截至 2020 年末，年度 GTV 超过人民币 5,000 万元温饱线的门店比例已经超过 30%，而 2019 年仅为 19%。贝壳成立两年来，GTV 增长至 3.0 倍，收入增长至 2.5 倍，调整后净利润增长至 43.7 倍。随着继续发展 ACN 网络、拓展用户群和创新 AI 技术，我们对实现可持续增长充满信心。”