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技嘉宣布 40 余款服务器新品支持 AMD 第三代 EPYC 7003 霄龙处理器

2021/3/16 9:39:35 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家3月16日消息 AMD 于昨晚召开发布会，正式发布第三代 EPYC（霄龙） 7003 处理器。这一代处理器代号 “米兰”，采用了最新的 Zen 3 架构和 7nm 工艺，最高 64 核 128 线程，实现了高达 19% 的代际 IPC 提升。官方表示，这一代处理器实现了每核心 32MB L3 缓存的访问，安全特性进一步增强，此外新处理器还兼容第二代 EPYC 平台，只需更新 BIOS 即可使用。

发布会结束后，技嘉今日宣布推出首批支持 EPYC 7003 系列处理器的服务器产品，包含成品服务器、主板以及新产品，种类超过 40 款

技嘉表示，这些服务器可以为云服务和现代数据中心提供卓越的性能，可应用于 HPC、HCI 虚拟化、云计算、数据分析等。

以下为技嘉首批支持 AMD 第三代 EPYC 处理器的产品：

技嘉还表示，为了便于服务器管理，技嘉还提供了基于 Web 浏览器的管理平台 GIGABYTE Management Console (GMC)。此外，技嘉服务器管理软件 GSM 可以免费下载，为客户降低成本。

IT之家获悉，AMD 第三代 EPYC 7003 处理器共有 8 核至 64 核多款型号可供选择，在上一代支持 4/8 通道 DDR4-3200 内存的基础上增加了 6 通道模式。相关阅读：

AMD 第三代 EPYC（霄龙）处理器发布：最高 64 核，19% IPC 提升

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关键词：技嘉服务器AMD

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