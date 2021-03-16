技嘉宣布 40 余款服务器新品支持 AMD 第三代 EPYC 7003 霄龙处理器

IT之家3月16日消息 AMD 于昨晚召开发布会，正式发布第三代 EPYC（霄龙） 7003 处理器。这一代处理器代号 “米兰”，采用了最新的 Zen 3 架构和 7nm 工艺，最高 64 核 128 线程，实现了高达 19% 的代际 IPC 提升。官方表示，这一代处理器实现了每核心 32MB L3 缓存的访问，安全特性进一步增强，此外新处理器还兼容第二代 EPYC 平台，只需更新 BIOS 即可使用。

发布会结束后，技嘉今日宣布推出首批支持 EPYC 7003 系列处理器的服务器产品，包含成品服务器、主板以及新产品，种类超过 40 款。

技嘉表示，这些服务器可以为云服务和现代数据中心提供卓越的性能，可应用于 HPC、HCI 虚拟化、云计算、数据分析等。

以下为技嘉首批支持 AMD 第三代 EPYC 处理器的产品：

技嘉还表示，为了便于服务器管理，技嘉还提供了基于 Web 浏览器的管理平台 GIGABYTE Management Console (GMC)。此外，技嘉服务器管理软件 GSM 可以免费下载，为客户降低成本。

IT之家获悉，AMD 第三代 EPYC 7003 处理器共有 8 核至 64 核多款型号可供选择，在上一代支持 4/8 通道 DDR4-3200 内存的基础上增加了 6 通道模式。相关阅读：

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