程序员爆改《GTA OL》代码后加载速度快了 70%，R 星采纳并奖励 1 万美元

IT之家 3 月 16 日消息 据 TheVerge 报道，国外程序员大神 t0st 爆改了《GTA OL》的代码，使游戏加载速度提高了 70%，并一定程度上降低了对配置的要求。制作方 R 星检查了他的代码并给予了这位程序员 1 万美金（约合 6.5 万元人民币）的奖励，作为他发现并解决了 BUG 的奖励。

IT之家了解到，这位程序员大神在自己的博客上写道：“《GTA Online》因其缓慢的加载时间而臭名昭著。当我再次游玩这款经典游戏，我震惊地发现，它仍然加载极其缓慢。它已经发布了七年了，是时候了，是时候弄个水落石出了。”

程序员 t0st 检查了《GTA Online》代码，发现其打开时间过久，CPU 资源占用过度是低效率的代码导致的。比如 10MB 的 JSON 文件反复读取 63000 次以计算所有商店购买项目，于是乎等待加载中要执行 19.8 亿次 if 命令。

经过 t0st 代码重构，《GTA Online》加载时间从 6 分多改进到 1 分 50 秒，提速达 70%。

制作方 R 星检查了他发现的 BUG 以及他的修复代码，确认了这个 BUG 的存在，并发放给 t0st 1 万美金（约合 6.5 万元人民币）作为奖励。

“经过彻底的调查，我们可以确认，玩家 t0st 发现的游戏代码中与 PC 版《GTA Online》加载时间有关的一个 BUG 是确实存在的，”R 星在接受采访时表示，“在完成对这个 BUG 的调查之后，我们已经做出了一些修正，并将在下次更新中实施。”

IT之家了解到，R 星并没有说明什么时候会发布实施下次游戏更新，不过困扰玩家七年的问题应该很快就会被解决了。