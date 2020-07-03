内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

《GTA5 OL》限时活动：大量道具享五折优惠

2020/7/3 18:04:44来源：IT之家作者：西瓜/实习责编：西瓜/实习评论：

IT之家 7 月 3 日消息 根据 R 星官网的信息，为庆祝独立日（每年 7 月 4 日），游戏《GTA5》线上模式于本周开启限时活动，在商战任务中获得 GTA 游戏币和声望值的同时，可赢取 “幸福女神”T 恤或苏帕 · 韦特啤酒帽子。此外，玩家可享受包括烟花发射器、解放者怪物卡车、庆典服装和面部彩绘等道具的五折优惠。

据悉，活动期间，在游戏中游玩导弹基地可赚取双倍游戏币与声望值。此外，西部君主于本周登上名钻假日赌场的展台，等玩家赢取。还有大量载具和道具可享受折扣优惠，具体如下。

载具五折

•　巨象推进者

•　HVY APC

•　佩嘉西暴君 Mk 2

•　巨象图拉

•　RM-10 邦布什卡

•　V-65 莫洛托克

•　皇霸天 ETR1

•　冒险家铁腕地狱火

•　白金汉乐梭

•　白金汉乐梭豪华版

•　白金汉斯威夫特

•　白金汉斯威夫特豪华版

《独立日》特别内容五折

•　解放者怪物卡车

•　西部君主摩托车

•　老式火枪

•　烟花发射器

•　载具喇叭

•　烧胎 / 降落伞烟雾

•　面部彩绘

•　服装

•　机动作战中心涂装

•　Mk 2 武器涂装

•　发型

•　面具

•　烟花弹药

•　美国降落伞包

所有地堡、机库和设施三折

IT之家了解到，作为 PlayStation Plus 的会员的特殊福利，即日起至 8 月 5 日，登陆可获得 100 万 GTA 游戏币。具体内容请查看Rockstar 支持

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：GTA

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    