《GTA5 OL》限时活动：大量道具享五折优惠

IT之家 7 月 3 日消息 根据 R 星官网的信息，为庆祝独立日（每年 7 月 4 日），游戏《GTA5》线上模式于本周开启限时活动，在商战任务中获得 GTA 游戏币和声望值的同时，可赢取 “幸福女神”T 恤或苏帕 · 韦特啤酒帽子。此外，玩家可享受包括烟花发射器、解放者怪物卡车、庆典服装和面部彩绘等道具的五折优惠。
据悉，活动期间，在游戏中游玩导弹基地可赚取双倍游戏币与声望值。此外，西部君主于本周登上名钻假日赌场的展台，等玩家赢取。还有大量载具和道具可享受折扣优惠，具体如下。
载具五折：
• 巨象推进者
• HVY APC
• 佩嘉西暴君 Mk 2
• 巨象图拉
• RM-10 邦布什卡
• V-65 莫洛托克
• 皇霸天 ETR1
• 冒险家铁腕地狱火
• 白金汉乐梭
• 白金汉乐梭豪华版
• 白金汉斯威夫特
• 白金汉斯威夫特豪华版
《独立日》特别内容五折：
• 解放者怪物卡车
• 西部君主摩托车
• 老式火枪
• 烟花发射器
• 载具喇叭
• 烧胎 / 降落伞烟雾
• 面部彩绘
• 服装
• 机动作战中心涂装
• Mk 2 武器涂装
• 发型
• 面具
• 烟花弹药
• 美国降落伞包
所有地堡、机库和设施三折。
IT之家了解到，作为 PlayStation Plus 的会员的特殊福利，即日起至 8 月 5 日，登陆可获得 100 万 GTA 游戏币。具体内容请查看Rockstar 支持。