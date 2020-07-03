《GTA5 OL》限时活动：大量道具享五折优惠

IT之家 7 月 3 日消息 根据 R 星官网的信息，为庆祝独立日（每年 7 月 4 日），游戏《GTA5》线上模式于本周开启限时活动，在商战任务中获得 GTA 游戏币和声望值的同时，可赢取 “幸福女神”T 恤或苏帕 · 韦特啤酒帽子。此外，玩家可享受包括烟花发射器、解放者怪物卡车、庆典服装和面部彩绘等道具的五折优惠。

据悉，活动期间，在游戏中游玩导弹基地可赚取双倍游戏币与声望值。此外，西部君主于本周登上名钻假日赌场的展台，等玩家赢取。还有大量载具和道具可享受折扣优惠，具体如下。

载具五折：

• 巨象推进者

• HVY APC

• 佩嘉西暴君 Mk 2

• 巨象图拉

• RM-10 邦布什卡

• V-65 莫洛托克

• 皇霸天 ETR1

• 冒险家铁腕地狱火

• 白金汉乐梭

• 白金汉乐梭豪华版

• 白金汉斯威夫特

• 白金汉斯威夫特豪华版

《独立日》特别内容五折：

• 解放者怪物卡车

• 西部君主摩托车

• 老式火枪

• 烟花发射器

• 载具喇叭

• 烧胎 / 降落伞烟雾

• 面部彩绘

• 服装

• 机动作战中心涂装

• Mk 2 武器涂装

• 发型

• 面具

• 烟花弹药

• 美国降落伞包

所有地堡、机库和设施三折。

IT之家了解到，作为 PlayStation Plus 的会员的特殊福利，即日起至 8 月 5 日，登陆可获得 100 万 GTA 游戏币。具体内容请查看Rockstar 支持。