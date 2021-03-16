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黑鲨 4/Pro 发布会官宣：3 月 23 日举行，“突破战力”

2021/3/16 10:33:12 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家3月16日消息 今天，黑鲨游戏手机官方宣布，3月23日下午15:00 黑鲨4 即将正式发布，发布会主题是“突破战力”。官方表示，突破，是从起点开始，选择与众不同；是超越规则，探索未知；是打破常识，革新旧物。冲开所有界限，燃起全新战力。

今年 1 月份，黑鲨科技 CEO 罗语周宣布黑鲨 4 游戏手机即将到来，并透露该机支持 120W 快速充电，内置 4500mAh 电池，充电时间小于 15 分钟。

爆料消息称，本次发布大杯和超大杯的黑鲨 4 、黑鲨 4 Pro。黑鲨 4 Pro 搭载 6.67 英寸高素质 1080p 分辨率屏幕，另外全系标配了 120W+4500mAh。

IT之家此前报道，型号为 SHARK PRS-A0 的黑鲨 5G 数字移动电话机现已通过 3C 认证，配备 120W 充电器

3C 认证显示，这款 5G 手机申请人、制造商为南昌黑鲨科技有限公司，生产厂为龙旗电子（惠州）有限公司，首次发证日期为 2 月 20 日。

此外，型号为 SHARK KSR-A0 的黑鲨 5G 手机已于 1 月 21 日通过 3C 认证，同样配备型号为 MDY-12-ED 的电源适配器。这款电源适配器支持 5Vdc/3A 或 9Vdc/3A 或 11Vdc/6A MAX 或 20Vdc, 6A MAX 输出。

IT之家了解到，2 月上旬，型号为 PRS-A0 黑鲨手机现身工信部。曝光的真机图显示，这款黑鲨新机外观变动极大，特别是背面摄像头区域，采用了横排设计。

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关键词：黑鲨4黑鲨手机

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