骁龙 888 新机黑鲨 4 要来，官方预热：明天早上有大事发生

IT之家1月10日消息 在去年12月夏威夷举办的骁龙技术峰会上，高通正式发布了新一代旗舰芯片骁龙 888，在技术峰会上，高通宣布，包括华硕、黑鲨、联想、LG、魅族、摩托罗拉、努比亚、realme、一加、OPPO、夏普、vivo、小米和中兴在内的安卓智能手机 OEM 厂商都在研发基于骁龙 888 的智能手机。

黑鲨科技 [email protected]黑鲨罗语周 今天微博宣布，明天早上有大事发生。不出意外的话，搭载骁龙888处理器的黑鲨 4 新旗舰手机要来了。

此前据微博博主 @数码闲聊站 消息，黑鲨代号 “皇帝”的骁龙 888 新机蓄势待发，据说设计快充性能都有看头。Redmi 的骁龙 888 新机也较去年提前了很多。

据最新爆料消息，黑鲨 4 等游戏手机将采用 1080P 屏幕，刷新率调到 144Hz 甚至更高。

IT之家获悉，骁龙 888 采用 1 x 2.84GHz (ARM 最新 Cortex X1 核心)+3 x 2.4GHz (Cortex A78)+4 x 1.8GHz (Cortex A55)，GPU 为 Adreno 660，采用 X60 5G modem 基带，支持 WiFi 6E、Bluetooth 5.2 等，详细性能参数已经公布。