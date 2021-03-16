高通骁龙 7cx Gen 2 笔记本 CPU 曝光，性能近似骁龙 775

IT之家3月16日消息 外媒 Windows Latest 报道，尽管微软和高通公司之间有着密切的合作关系，但到目前为止，Windows 10 ARM 笔记本电脑并没有产生太大的影响。

根据报道，Windows 10 on ARM 笔记本电脑可能很快会得到另一个推动力，高通传闻中的 Snapdragon 7cx Gen2 芯片，可以为更实惠的 “总是在线和总是连接”的笔记本电脑提供支持。

最便宜的 Windows 10 on ARM 设备起价为 599 美元（约合人民币 3893 元），如果你购买微软和惠普等公司的旗舰产品，它们的价格甚至更高。目前，Windows 10 on ARM PC 的选择非常有限，与英特尔或 AMD 笔记本相比，用户并没有经济实惠或中端选择。

IT之家获悉，除了苹果 M1 竞争对手之外，高通据信也在研发骁龙 7cx Gen 2，该芯片内部代号为 “SC7295”。在性能方面，骁龙 7cx Gen2 与骁龙 775 类似，后者是将要专为旗舰安卓手机设计的处理器。

Windows 10 的骁龙 7cx Gen2 处理器将提供 2.7GHz 的最高频率。它将拥有三个频率为 2.4GHz 的 “大”核心和四个频率高达 1.8GHz 的 “小”核心。根据早前的报道，该处理器正在 64 位版 Windows 10 ARM 上进行测试。

遗憾的是，网上泄露的关于这款处理器的信息很少。例如，尚不清楚发布日期、TDP 值，以及它是否会使用改进的热设计功率来减少过热。

在首批运行骁龙 8xx 的笔记本电脑的评测中，中端设备支持不足是最常见的抱怨。通过在骁龙产品线中加入更多的 PC 优化芯片，高通最终可以提升 Windows ARM 的性能。

如上所述，高通还在研发一款代号为 “SC8280”的高端处理器，以与苹果 M1 等产品竞争。

从这些新的细节来看，高通似乎终于认真对待 Windows 10 on ARM 的未来，尤其是在苹果 M1 成功发布之后。