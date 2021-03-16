华为售后开启优惠活动：电池换新 79 元起，保外维修备件 8 折

IT之家3月16日消息 华为官方今日发布消息，将于即日起至 2021 年 6 月 16 日开启服务感恩回馈季活动，提供备件 8 折、免费消毒清洁、电池优惠换新等内容，覆盖范围包括手机、平板、笔记本电脑、智能穿戴产品。值得注意的是，荣耀品牌的相关产品同样参与该活动，享受相同优惠，但不包含最新的荣耀 V40 机型。

本次活动第一项内容为保外维修备件 8 折优惠。指定型号的产品部分配件如需更换，可享受 8 折优惠。IT之家了解到，华为 Mate 30 手机后摄总成售价 494 元，前摄仅售 8 元，6+128G 主板售价 879 元。华为 P30 手机后壳售价 130-178 元，后摄 356 元，前摄 38 元。

第二项活动为 “电池焕新”，多款手机、平板电脑产品在售后进行更换，价格 79 元起（含人工费）。活动内容为中国大陆地区指定型号的华为、荣耀智能手机和平板产品。可以看出，大部分手机电池换新的价格为 79 元或 99 元，但不含华为 Mate 40 系列以及荣耀 V40。

第三项活动项目为免费消毒、免费清洁、免费检测，消费者同样可以在华为客服务中心、服务店参与。

华为、荣耀备件详细价格以及电池换新支持的型号、价格，请点击以下链接查询：华为 “服务感恩回馈季”