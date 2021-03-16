老剧集无法吸引新用户：Netflix 开始考虑将其版权开放给其他媒体

北京时间 3 月 16 日下午消息，据报道，向来以盛产独家原创剧集闻名的 Netflix 最近几个月一直在探索向其他电视媒体（比如 NBCUniversal 和 ViacomCBS 旗下的电视媒体）授权自己的某些电影和电视剧版权的可能性。





这些讨论表明，Netflix——这家流媒体市场上的最高重量级选手——对传统的节目盈利方式的态度，也许比人们之前以为的更为开放，即向不同媒体出售节目的播放权，以在不同时间段播出。和流媒体策略（只有订阅了服务，用户可以在任何时候观看每一个节目）不同，这种传统方法强调有限的可用性。最近几年的流媒体策略，颠覆了节目的长期价值，也侵蚀了好莱坞的赚钱能力。

但是，对于 Netflix 而言，采用这种古老的方式，或许可以弥补该公司每年在节目制作上的数十亿美元投资。例如，Netflix 曾讨论过向 ViacomCBS 授权较早时期的电影，包括 2018 年的《蒙上你的眼》。同样地，知情人士透露，去年下半年，Netflix 和 NBCUniversal 讨论了向 Peacock 授权较早时期的电影和电视剧的可能性，后者当时刚刚推出自己的 Peacock 流媒体服务。只是，这些讨论都没有达成实质性协议。

Netflix 有意讨论授权早期节目播放权，这个态度说明，该公司已经认识到，至少早期的电影对吸引新用户或留住老用户没有多少帮助。这也是 Netflix 在依赖好莱坞制片厂给予的节目播放权之后，决定开始制作原创剧的原因。

Netflix 的原创剧之前也出现在过其他服务上。比如 2015 年在 Netflix 上首播的《毒枭》，去年在 ViacomCBS 的 PlutoTV 流媒体服务上播出。不过，《毒枭》是 Netflix 的早期原创剧系列，版权为法国公司 Gaumont International Television 所有，该公司可以向其他媒体出售版权。2014 年在 Netflix 上首播的成人动画《马男波杰克》也在 2017 年在 Comedy Central 上播出。同样地，《马男波杰克》背后的制作公司也保留了播放许可权。但在过去几年中，Netflix 保留了其所投资的节目的所有权利，以确保这些原创剧不会出现在其他服务上。

NBCUniversal 和 ViacomCBS 均拥有自己的流媒体订阅服务，与 Netflix 有竞争关系。但是节目许可的讨论似乎暗示，Netflix 仅把节目授权给电视频道或者带广告的流媒体服务。这样做，可以确保节目不会出现在于 Netflix 有直接竞争关系、且提供无广告订阅服务的媒体上。

ViacomCBS、NBCUniversal 和 Netflix 均拒绝发表评论。

Netflix 的订阅用户数量在流媒体市场上遥遥领先，但该公司在节目上的投资也远远超过其他流媒体服务同行。所以，Netflix 或许对于自己的支出越发谨慎。过去几个月，Netflix 已经采取了削减广告支出等更关注预算的措施。上周，Netflix 显然也开始加大力度打击账号共享的问题。在此之前，该公司很少将这个问题当回事。