工信部 2021 年工业和信息化标准工作要点：大力开展集成电路等标准的研究制定

IT之家3月16日消息 工信部今日发布《2021 年工业和信息化标准工作要点》（以下简称《工作要点》），提出了六大点内容，包括 20 点小目标。

以下简单挑选几条大家比较熟悉的内容：

开展高端钢铁材料、航空发动机用高温合金材料、化工新材料、石墨烯、电子专用材料等新材料和关键材料标准制定，加快推进无线充电设备通用无线电射频技术要求等强制性国家标准的起草。

推进新技术新产业新基建标准制定。大力开展 5G 及下一代移动通信、“IPv6+”及下一代互联网、域名服务和管理、高速宽带、未来网络、互联互通、移动物联网、云计算、大数据、数据中心、区块链、量子信息、卫星通信及导航定位、网络和数据安全、关键信息基础设施安全保护、个人信息保护和智能终端未成年人保护、信息技术服务、人机交互和信息无障碍、无线电新技术和电磁兼容、无线电发射设备、电动汽车和充换电系统、燃料电池汽车、增材制造、无人机、集成电路、先进计算、新型显示、人才培养等标准的研究与制定。

根据技术进步和产业快速发展、融合发展的需求，修订智能制造、工业互联网、工业节能与绿色发展、电动汽车、车联网（智能网联汽车）、智慧家庭、云计算、锂离子电池、光伏等标准体系建设指南或路线图。

加强人工智能关键技术在制造业中的应用标准研究，开展服务型制造标准研究。统筹推进工业互联网网络、标识解析、平台和安全标准制定，大力开展 5G + 工业互联网、工业互联网大数据中心的标准研究，支持工业互联网 + 安全生产等行业应用标准制定。

IT之家提醒，以下为《2021 年工业和信息化标准工作要点》原文：