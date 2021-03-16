华为鸿蒙系统升级标准爆料：需麒麟 710 以上机型，华为与荣耀皆可

IT之家3月16日消息 华为 2019 年开发者大会上，华为正式推出了鸿蒙 OS 系统，并首先应用在智慧屏产品上。2020 年华为开发者大会上，余承东宣布，2021 年华为智能手机将全面升级支持鸿蒙 2.0。

今日，数码博主 @长安数码君 向华为鸿蒙手机操作系统相关人员沟通后得知，目前暂定搭载华为麒麟 710 芯片以上的机型，无论华为或荣耀，都会升级华为鸿蒙 Harmony OS。（暂时不清楚含不含麒麟 710）

因此，搭载华为麒麟 980、麒麟 810、麒麟 990、麒麟 990 5G、麒麟 820、麒麟 985、麒麟 990E、麒麟 820E、麒麟 9000、麒麟 9000E 等芯片的手机都符合升级范围。

IT之家了解到，上个月华为 Mate X2 手机发布会上，华为常务董事、消费者业务 CEO 余承东表示：“今年 4 月份开始，华为旗舰手机可陆续升级鸿蒙 OS，华为 Mate X2 折叠屏将首批升级。”

此前数码博主 @长安数码君 还爆料了荣耀 9X 手机将在年内全部升级为华为鸿蒙操作系统。而且，截至目前没有升级至 EMUI 11 或 Magic 4.0 的手机，将直接升级至鸿蒙 OS。

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