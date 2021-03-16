诺基亚宣布就 5G 云应用与微软、谷歌云、亚马逊 AWS 合作

北京时间 3 月 16 日消息，诺基亚聘请了顶级公司来帮助其处理 5G 开放式和云无线接入网（RAN）以及专用网络产品，与微软、谷歌云、亚马逊网络服务（AWS）分别签署了协议。

在宣布这些协议的一系列声明中，诺基亚移动网络总裁汤米 · 乌伊托（Tommi Uitto）指出 :“开放合作是开发新的、创新的高价值 5G 应用案例的关键。”

他表示，该公司 “正在构建一个公有云合作伙伴的生态系统，最终将支持我们的客户，帮助他们创建令人信服的 5G 用例”。