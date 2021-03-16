诺基亚宣布就 5G 云应用与微软、谷歌云、亚马逊 AWS 合作

北京时间 3 月 16 日消息，诺基亚聘请了顶级公司来帮助其处理 5G 开放式和云无线接入网（RAN）以及专用网络产品，与微软、谷歌云、亚马逊网络服务（AWS）分别签署了协议。
在宣布这些协议的一系列声明中，诺基亚移动网络总裁汤米 · 乌伊托（Tommi Uitto）指出 :“开放合作是开发新的、创新的高价值 5G 应用案例的关键。”
他表示，该公司 “正在构建一个公有云合作伙伴的生态系统，最终将支持我们的客户，帮助他们创建令人信服的 5G 用例”。
与 AWS 的交易涉及确定诺基亚的边缘、云和开放式 RAN 产品如何与云业务的基础设施集成，以加速 5G 部署。在以 AWS 的云 Outposts 和 Local Zones 测试了诺基亚的虚拟化分布式及集中式单元后，双方将为可用于实际部署的端到端产品构建概念验证。
该公司与谷歌云的协议扩展了今年 1 月签署的一项针对 5G 核心网和边缘产品的协议，扩大了他们的关注范围，包括联合开发开放式和云 RAN 产品。
诺基亚与微软的协议包括将诺基亚的多接入边缘计算、云和开放式 RAN 产品与微软的边缘计算平台 Azure Private edge Zone 结合起来，为企业开发 4G 和 5G 专用网络用例。