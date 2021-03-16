诺基亚宣布将继续裁员：未来两年最多裁一万人，以削减成本加大研发

3 月 16 日消息，据外媒报道，芬兰电信集团诺基亚周二表示，该公司计划在未来两年内裁员 5000 至 10000 人，以削减成本，并加大对研发能力的投资。

诺基亚在一份声明中表示，预计到 2023 年，重组和相关费用将达到约 6 亿至 7 亿欧元 (约合 46 亿至 54 亿元人民币)。

该公司称，将在未来 18 至 24 个月内将全球员工总数降至 8 万至 8.5 万人，而目前为 9 万人。这是其成本 “重置”努力的一部分，使其能够增加研发投资。

诺基亚维持了今年的财务指引，但警告称，到 2023 年，裁员将帮助诺基亚节省 6 亿至 7 亿欧元，其中 2021 年将节省近半。该公司表示，这些节省的资本将可抵消研发方面增加的投资，以及与薪资上涨相关的未来开支。

诺基亚新任首席执行官佩卡 · 伦德马克 (Pekka Lundmark)称，该公司将 “不惜一切代价”在 5G 领域取胜。他说：“在那些我们选择竞争的领域，我们将为取胜而战。因此，我们正在提高产品质量和成本竞争力，并投资于合适的技术和能力。”

▲ 诺基亚 CEO Pekka Lundmark

诺基亚在推出 5G 网络时落在了后面，当时该公司仍在消化斥资 156 亿欧元收购的阿尔卡特 - 朗讯 (Alcatel-Lucent)。在前几轮 5G 竞争中输给华为和爱立信后，诺基亚正试图恢复竞争力。

诺基亚正准备在周四的 “资本市场日”活动中，向投资者介绍其在伦德马克领导下采取的新战略。

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